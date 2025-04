FRITZ!Box 4690: prestazioni estreme per ogni esigenza digitale

AVM ha ufficialmente lanciato sul mercato il suo nuovo gioiello tecnologico. Si tratta del FRITZ! BoxBox 4690. Ovvero un router wireless all’avanguardia, pensato per chi pretende il massimo in termini di velocità e stabilità. Il dispositivo si collega facilmente a modem in fibra ottica, DSL, via cavo o router esistenti, permettendo di sfruttare appieno la velocità della fibra. Grazie al supporto Wi-Fi 7 e Wi-Fi6 e alla tecnologia dual-band, la connessione raggiunge fino a 6,9Gbit/s in modalità wireless. Ma è nel cablato che il 4690 dà il meglio: una porta WAN e una LAN da 10 Gbit/s, insieme a tre porte LAN da 2,5 Gbit/s, garantiscono performance altissime in ogni condizione.

FRITZ! Box 4690: gaming e lavoro da casa a un altro livello

Il router non si limita però solo a fornire connettività ultra-rapida. esso infatti integra una stazione base DECT per collegare telefoni cordless e dispositivi smart home, gestibili tramite l’interfaccia FRITZ!OS o l’app Smart Home. C’è anche una porta USB 3.0 per archiviazione o stampanti. Oltre che le funzionalità classiche della famiglia FRITZ!, come il Wi-Fi Mesh, la VPN, il firewall e l’accesso ospiti. Tutto è pensato per essere intuitivo, dalla configurazione via browser o app fino alla gestione delle reti domestiche.

Il FRITZ!Box 4690 si dimostra un alleato indispensabile anche per chi lavora da remoto o ama il gaming ad alte prestazioni. La porta LAN a 10Gbit/s azzera virtualmente la latenza, rendendolo perfetto per sessioni di gioco online o realtà virtuale. Le capacità VPN elevate, grazie al supporto WireGuard, assicurano connessioni sicure e veloci anche con traffico intenso. Le chiamate video simultanee, i download massicci o lo streaming in alta qualità non creano alcun rallentamento. Con un prezzo consigliato di 319€, il nuovo router di AVM offre una combinazione vincente di potenza, semplicità e controllo totale. Le aspettative sono molto alte ma è probabile che saranno soddisfatte alla grande.