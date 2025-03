Apple annuncerà MacBook Air con M4 entro la prossima settimana

Apple,MacBook,Air

Ancora una volta Mark Gurman si dimostra fonte autorevole per ciò che riguarda Apple, infatti, non abbiamo più alcun dubbio: tra pochi giorni la Mela di Cupertino rilascerà il suo nuovo MacBook Air con M4. A confermarlo è Tim Cook tramite un post condiviso su X, nel quale la denominazione “Air” evita qualunque inganno.

MacBook Air con M4 in arrivo la prossima settimana: cosa sappiamo sul dispositivo

Novità principale del nuovo MacBook Air è senza alcun dubbio la presenza del chip M4, già inaugurato da Apple sul suo iPad Pro. Il dispositivo arriverà in due varianti: una con display da 13,6 pollici e una con display da 15,3 pollici. Entrambe le versioni avranno una fotocamera aggiornata, con sensore da 12 MP.

Apple non terrà alcun evento di presentazione dei suoi dispositivi, che verrano rilasciati sul mercato tramite un comunicato stampa che, stando a quanto sostenuto da Gurman e confermato da Cook, arriverà entro la prossima settimana. Tenendo conto delle ultime notizie, inoltre, risulta alquanto probabile ipotizzare che l’arrivo dei MacBook Air sarà seguito dal debutto dei nuovi iPad Air. Non è da escludere la possibilità che Apple decida di rilasciare entrambi i dispositivi tramite un unico comunicato ma non ci sono ancora certezze a riguardo. Le notizie in merito ai nuovi iPad non sono numerose ma è chiaro che tra le intenzioni di Apple potrebbe non esserci quella di aggiornarne il design. Molto probabilmente le novità coinvolgeranno soltanto la presenza del chip M4 e quindi un miglioramento complessivo delle prestazioni del dispositivo.

iPad Air potrebbe essere accompagnato dal nuovo iPad 11, modello base che sarà disponibile a un costo ridotto rispetto ai modelli di punta e proprio per questo privo di alcune funzionalità.

Cook non ha fornito una data esatta entro la quale i dispositivi saranno disponibili all’acquisto ma l’attesa potrebbe essere davvero molto breve.