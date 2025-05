AVM FRITZ!Mesh Set 4200, il set WiFi mesh con tanta banda e per case grandi – Recensione

AVM, azienda leader nel settore di cui vi abbiamo ampiamente parlato in passato qui su TecnoAndroid, ha recentemente lanciato il suo nuovo AVM FRITZ!Mesh Set 4200, il set, composto da 3 FRITZ!Repeater 3000AX, con il quale l’utente riesce a coprire alla perfezione case o appartamenti di grandi dimensioni, senza perdite di velocità o di segnale, mantenendo intatta la qualità e l’affidabilità dei dispositivi di casa AVM. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione è davvero possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, in particolar modo sono disponibili 3 FRITZ!Repeater 3000 AX, con 3 alimentatori per il collegamento alla presa a muro (essendo sprovvisti di batteria integrata), 3 cavi di rete per il collegamento fisico al modem o al router, per finire con il libretto di istruzioni, utile per facilitare l’installazione.

Essendo un set, al suo interno si trovano tre componenti tutte identiche tra loro, quanto diremo da un punto di vista estetico (e di specifiche) non cambia in relazione a quale sceglierete. Come vi abbiamo accennato sono tutti FRITZ!Repeater 3000 AX, modello di terza generazione, o meglio una versione aggiornata recentemente lanciata sul mercato, che apre le porte del WiFI 6 a tutti gli utenti. Il design ricorda chiaramente quello di tutti i repeater della stessa AVM, presenta duplice colorazione bianco/rossa, con dimensioni di 9 x 19 x 14,5 centimetri, ed il posizionamento solamente in verticale. Vedete difatti che il suo form factor porta verso una base di appoggio che distribuisce il peso (seppur esiguo) su più punti, formando una sorta di torretta che spicca verso l’alto. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono prevalentemente plastici, di qualità leggermente superiore in confronto ai soliti classici router di AVM, anche se comunque sempre con finitura lucida su tutta la superficie.

Superiormente possiamo notare la presenza di una griglia di aerazione, mentre l’unico pulsante fisico viene posto anteriormente. E’ di colorazione rossa, con finitura gommata (che riprende ciò che troviamo sui piedi d’appoggio, e dobbiamo ammettere non scivolare per nulla), ed è da utilizzare solo ed esclusivamente per il pairing o accoppiamento. Sono presenti nelle vicinanze anche due led, di cui uno di stato, pronto a certificare l’effettivo collegamento alla corrente, ed uno che testimonia il collegamento alla rete internet.

Hardware e Specifiche

L’AVM FRITZ!Mesh Set 4200 nasce per soddisfare le esigenze degli utenti che devono coprire un’area particolarmente grande, immaginate di avere una casa su più piani, o un appartamento grande su un unico piano, anche posizionando il router nel posto corretto, difficilmente riuscireste ad avere lo stesso segnale ovunque. Qui entra in gioco il FRITZ!Repeater 3000 AX, un ripetitore WiFi il cui unico scopo è quello di prendere il segnale e ritrasmetterlo alla massima potenza, il set è utile proprio per riuscire a posizionare gli stessi repeater in più area della casa, per una maggiore copertura, ma il loro funzionamento è esattamente uguale, ed idealmente potreste anche decidere di utilizzarne solo uno, o due.

I ripetitori vanno a ripetere il WiFi, in piena compatibilità con qualsiasi router o modem che abbiate in casa, non necessariamente deve essere un FRITZ!Box, anche se è consigliato data la più facile personalizzazione, e la realizzazione della rete WiFi Mesh (per questa basta collegare un ripetitore al modem di casa). Ognuno mette a disposizione WiFi 6 (retrocompatibile con le versioni precedenti), ed una banda complessiva di circa 4200 Mbit/s, suddivisa in 2400 Mbit/s sulla banda a 5GHz (4×4), 1200 mbit/s sulla 5GHz 2×29, per poi scendere a 600 Mbit/S per la 2,4GHz (2×2), viene definito appunto tri-band, data la presenza di tre bande, anche se privo di WiFi 7 a 6GHz, a cui si aggiunge il supporto alle connessioni WiFi a 160Mhz.

Installazione e Connettività

L’installazione non potrebbe essere più semplice, dopo aver estratto i ripetitori dalla confezione, vi basterà collegarli alla presa di corrente, e poi prendere due strade differenti: da un lato potete utilizzarli come semplici ripetitori, ovvero posizionarli dove desiderate, collegarvi alla rete WiFi (premendo il tasto WPS) e fargli creare una nuova rete da ripetere nell’ambiente, oppure sfruttare la potenza della rete WiFi Mesh. Per crearla correttamente dipende dall’utilizzo (o meno) di un router AVM, se lo avete a disposizione dovete seguire lo step qui sopra, ed in automatico verrà creata, in caso contrario un ripetitore dovrà essere collegato fisicamente al router che avete in dotazione. E’ una procedura più complessa da dirsi che da farsi, adatta sostanzialmente a tutti, per la quale non sono richieste abilità particolari.

Spostando l’attenzione nella parte posteriore del dispositivo, possiamo osservare la presenza di due porte LAN gigabit (appunto a 1 gigabit/s), che possono essere utilizzate per collegare fisicamente il ripetitore al modem (acquisendo funzione di mesh master), oppure per collegare altri device allo stesso, sfruttando la connessione di rete cablata. Appena sotto, invece, si trova il connettore fisico per il collegamento alla corrente.

Applicazione e Sistema operativo

La gestione del sistema è possibile tramite l’applicazione mobile FRITZ!App Wi-Fi, disponibile sia per Android che per iOS, offre una interfaccia davvero semplificata e facilmente comprensibile, con la quale possiamo verificare il ripetitore a cui siamo collegati, visualizzare un grafico in tempo reale riguardante l’intensità di segnale, capace inoltre di mostrare lo standard utilizzato, la frequenza di connessione ed anche la velocità massima raggiungibile. Dalle medesime schermate vediamo gli altri dispositivi collegati alla rete, con indirizzo IP, MAC e frequenza supportata. Un’analisi della connessione WiFi la si può ottenere sia in ambiente che in “connessione”, con tutti i modem/router presenti in zona (e l’indicazione dei canali/intensità).

Per la personalizzazione è necessario collegarsi direttamente al mesh master, con schermate molto simili, tramite il quale è possibile creare una rete ospiti, eventualmente modificare la password di accesso e scegliere i canali di trasmissione per le tre frequenze disponibili (ricordiamo 2,4GHz, 5GHz 4×4 e 5GHz 2×2). Il tutto è estremamente semplificato grazie ad un sistema operativo davvero eccellente, FRITZ!OS, recentemente aggiornato alla nuova versione, forse uno dei migliori tra quelli disponibili sul mercato.

Conclusioni

E’ inutile dire che AVM FRITZ!Mesh Set 4200 ci ha letteralmente conquistati, è un prodotto ideale per gli utenti che hanno tanto spazio a disposizione e non sanno come fare per distribuire al meglio il proprio segnale, senza perdite di velocità, e volendo avere sempre tanta banda a disposizione. I suoi punti di forza sono molteplici, in primis la versatilità, essendo comunque un prodotto che può essere facilmente utilizzato con qualsiasi router/modem in commercio, non vincola l’utente ad utilizzare in via esclusiva i prodotti AVM FRITZ. L’unica differenza risiede nell’impossibilità di gestire il modem di un altro brand come se fosse il mesh master, e di conseguenza è necessario collegare fisicamente un Repeater 3000AX in cascata al modem, proprio per adempiere a questo scopo. Un passaggio in più che può risultare scomodo per alcuni, ma che comunque non limita in nessun modo le funzionalità, in quanto il sistema va a creare una rete WiFi secondaria (mesh tra tutti i ripetitori collegati), cosa che invece non accadrebbe con il modem AVM, poiché si sfrutterebbe esattamente la stessa rete.

La banda è sufficientemente grande, capace di sopportare anche tantissimi dispositivi collegati in contemporanea, per finire con una buona connettività fisica, che si appoggia a porte LAN gigabit. Tutta l’esperienza viene sapientemente completata da un sistema operativo, FRITZ!OS aggiornato alla versione 8.0.3, davvero eccellente sotto ogni punto di vista, sia in termini di personalizzazione che di accessibilità generale.

FRITZ!Mesh Set 4200 può essere acquistato direttamente su Amazon, nella configurazione con tre ripetitori, al prezzo consigliato di 429 euro a questo link.

VOTO: 8,5