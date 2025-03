WindTre: si avvicina una nuova scadenza

WindTre ha annunciato una nuova proroga per il proprio portafoglio di offerte standard, sia per la rete mobile che per la rete fissa. Ciò garantisce agli utenti una settimana aggiuntiva per sottoscrivere le attuali promozioni. La scadenza, precedentemente fissata per il 23 marzo 2025, è stata ora posticipata al 1 aprile 2025. Salvo ulteriori modifiche. Tutte le offerte WindTre dedicate alla telefonia mobile resteranno disponibili senza variazioni significative. Con l’eccezione delle promozioni rivolte agli utenti stranieri della gamma Call Your Country. A partire dal 3 marzo 2025, infatti, WindTre apporterà alcune modifiche a tale linea di offerte. Tra cui l’introduzione della nuova Call Your Country Full Digital 5G, una tariffa esclusivamente dedicata alla navigazione dati.

WindTre presenza novità interessanti

Inoltre, i pacchetti Call Your Country Special vedranno un aumento del traffico dati incluso, passando da 120 a 150 Giga mensili. Nel frattempo, le attuali offerte Call Your Country Super e Call Your Country Start non saranno più sottoscrivibili. Sul fronte della vendita a rate, WindTre ha già reso disponibile nei propri negozi fisici l’Apple iPhone 16e. Inoltre, sarà possibile acquistare anche il nuovo Xiaomi 15 Ultra, proposto con un piano rateale di 30,99 euro mensili per 30 mesi. Con Camera Pack incluso, abbinato all’offerta Unlimited Pro 5G.

Anche il pacchetto di offerte WindTre per la rete fissa vedrà un’estensione fino al 1 aprile 2025. Mantenendo così attive le attuali proposte Super Fibra nelle tecnologie FTTC e FTTH. A partire dal 1 marzo 2025, entrerà in vigore l’aumento di 1 euro al mese per le offerte Super Fibra con Netflix Standard senza pubblicità. Per le nuove attivazioni dell’offerta con Netflix Standard con pubblicità, invece, dal 1 luglio 2025 il canone mensile subirà un incremento di 1,50 euro.

Tra le altre offerte prorogate ci sono Super Fibra Multiservice e Super Internet Casa 5G Multiservice, entrambe disponibili in Limited Edition al prezzo scontato di 19,99 euro mensili. Resta inoltre attiva la proposta Family Plus 5G per la convergenza fisso-mobile. Quest’ultima è disponibile anche nella variante Call Your Country Family Plus per chi ha esigenze internazionali.

Infine, le soluzioni di rete fissa basate su tecnologia FWA Outdoor 5G continueranno ad essere disponibili fino al 1 aprile 2025. Per tale offerte, WindTre fornirà il nuovo modem Wi-Fi 7, garantendo agli utenti una connettività più performante. Inoltre, per chi sceglie di attivare una linea FWA Outdoor 5G pur avendo copertura FTTC, resterà valida la promozione che prevede un prezzo scontato per i primi 12 mesi. Applicabile anche alle versioni con Netflix.