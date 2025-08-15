AmazonNewsOfferte

Apple iPhone 16e è quasi REGALATO su Amazon: ecco quanto costa OGGI

Amazon apre le porte ad un risparmio più unico che raro per tantissimi utenti.

scritto da Denis Dosi
Apple iPhone 16e è quasi REGALATO su Amazon: ecco quanto costa OGGI

Accedere al giorno d’oggi ad un Apple iPhone porta con sé una spesa decisamente più bassa di quanto effettivamente si sarebbe mai potuto pensare, questo è grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono pensare di acquistare un Apple iPhone 16e.

Lo smartphone abbraccia la fascia medio-alta, con dettagli e specifiche tecniche di buon livello. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti raggiunge solo 167 grammi di peso con 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore e la sua solita resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con risoluzione 1170 x 2532 pixel e refresh rate 60Hz, forse la limitazione più grande per un dispositivo di questo tipo.

Il processore è esattamente lo stesso dei modelli più costosi, parliamo giustappunto di Apple A18, esa-core con frequenza di clock fissata a 4,04GHz, passando poi per una GPU Apple 4-core ed anche una configurazione che prevede 8GB di RAM. Il quantitativo di memoria interna è variabile, tutto dipende dalla versione che andrete ad acquistare, ma ricordate che comunque non è espandibile con microSD.

Amazon abbassa tutti i prezzi: ecco lo sconto di Apple iPhone 16e

Spendere poco sull’acquisto di Apple iPhone 16e è possibile grazie ad Amazon ed uno degli sconti migliori dell’ultimo periodo, con la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere difatti ridotta di circa 180 euro rispetto al listino iniziale di 729 euro. In questo modo il valore finale dell’ordine sarà di 649 euro solo a questo link.

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
    Attualmente le colorazioni disponibili sono un paio, entrambe in vendita esattamente allo stesso identico prezzo, quindi valutate voi quella che più vi aggrada.

    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.