Apple iPhone 16e è quasi REGALATO su Amazon: ecco quanto costa OGGI

Accedere al giorno d’oggi ad un Apple iPhone porta con sé una spesa decisamente più bassa di quanto effettivamente si sarebbe mai potuto pensare, questo è grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono pensare di acquistare un Apple iPhone 16e.

Lo smartphone abbraccia la fascia medio-alta, con dettagli e specifiche tecniche di buon livello. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti raggiunge solo 167 grammi di peso con 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore e la sua solita resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con risoluzione 1170 x 2532 pixel e refresh rate a 60Hz, forse la limitazione più grande per un dispositivo di questo tipo.

Il processore è esattamente lo stesso dei modelli più costosi, parliamo giustappunto di Apple A18, esa-core con frequenza di clock fissata a 4,04GHz, passando poi per una GPU Apple 4-core ed anche una configurazione che prevede 8GB di RAM. Il quantitativo di memoria interna è variabile, tutto dipende dalla versione che andrete ad acquistare, ma ricordate che comunque non è espandibile con microSD.

Amazon abbassa tutti i prezzi: ecco lo sconto di Apple iPhone 16e

Spendere poco sull’acquisto di Apple iPhone 16e è possibile grazie ad Amazon ed uno degli sconti migliori dell’ultimo periodo, con la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere difatti ridotta di circa 180 euro rispetto al listino iniziale di 729 euro. In questo modo il valore finale dell’ordine sarà di 649 euro solo a questo link.

Attualmente le colorazioni disponibili sono un paio, entrambe in vendita esattamente allo stesso identico prezzo, quindi valutate voi quella che più vi aggrada.