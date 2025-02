WindTre, nuovi rincari per le offerte con Netflix

WindTre, in questi giorni, ha annunciato una grande novità per tutti i suoi clienti. Dal 1° marzo 2025 chiunque attivi un’offerta di rete fissa MIA Super Fibra & Netflix con Pubblicità dovrà purtroppo affrontare un aumento del canone mensile. Un incremento che sarà reso effettivo a partire dal 1° luglio 2025, data in cui entrerà in vigore il nuovo listino. Si parla di un extra di circa 1,50€ al mese ed interesserà tutte le tecnologie disponibili. Compresa la fibra FTTH e la connessione FTTC.

WindTre: dettagli sulle nuove tariffe e condizioni

Questa modifica segue lo stesso rincaro già annunciato per le offerte MIA con Netflix Standard senza pubblicità. Il quale vedrà un aumento di 1€ a partire da marzo 2025. La strategia di WindTre si allinea alle politiche di rimodulazione tariffaria adottate anche da altri operatori. È importante sapere però che anche i già clienti con un’offerta attiva potrebbero ricevere comunicazioni di adeguamento del prezzo nei prossimi mesi.

Le nuove attivazioni dell’ offerta di WindTre MIA Super Fibra & Netflix con Pubblicità in tecnologia FTTH fino a 2,5Gbps partiranno da 24,99€ al mese. Prezzo che dal 1° luglio 2025 salirà a 26,49€. Per chi, invece, si trova in aree FTTC o in zone coperte da Open Fiber nelle cosiddette “aree bianche”, il costo iniziale di 28,99€ mensili aumenterà a 30,49€.

In contemporanea, anche per gli utenti che scelgono Netflix senza pubblicità sono previsti aumenti. Il piano MIASuperFibra & NetflixStandard senza pubblicità, infatti, avrà un costo base di 33,49€ in FTTH e 37,49€ nelle aree bianche. Mantenendo la possibilità di passare al piano Premium con un’ aggiunta di 6€ al mese.

L’adeguamento dei prezzi interesserà anche l’offerta FWA 5G. In particolare con un aumento di 1,50€ a partire da luglio 2025 per le versioni con Netflix con pubblicità. Sarà comunque sempre possibile modificare il proprio piano contattando il servizio clienti WindTre. Le novità però non terminano qui. In quanto accedendo al sito ufficiale dell’ operatore troverete moltissime altre soluzioni di telefonia adatte a ogni tipo di esigenza.