Italiani sempre più digitali: social, AI ed e-commerce in crescita

Negli ultimi anni, il mondo digitale ha continuato a evolversi a ritmi incredibili, e il Digital Report 2025 di We Are Social e Meltwater ci offre un’istantanea precisa delle abitudini online degli italiani. Uno degli aspetti più interessanti è la crescita inarrestabile di TikTok, che sta lasciando indietro persino colossi come Facebook, Instagram e YouTube in termini di utilizzo mensile.

Digital Report 2025, come cambiano le abitudini online

Oggi, il 90% della popolazione italiana è connessa a internet e trascorre mediamente quasi cinque ore e mezza al giorno online. Rispetto all’anno scorso c’è stato un leggero calo, ma i social media continuano a essere una presenza costante nella routine quotidiana, con quasi due ore al giorno dedicate alle piattaforme più popolari. Sempre più persone si affidano ai social anche per informarsi: un dato significativo, visto che il 32% degli utenti italiani li considera la loro principale fonte di notizie.

TikTok è la piattaforma che sta dominando il panorama digitale con un tempo medio di utilizzo che sfiora le 30 ore al mese per utente. YouTube segue a distanza con 17 ore, mentre Instagram supera Facebook con una media di 15 ore mensili. Questo sorpasso segna un cambiamento nelle preferenze degli utenti, con una crescente predilezione per contenuti più dinamici e immediati. Nonostante il calo di popolarità, le app di Meta restano comunque una presenza fissa nella vita digitale degli italiani: WhatsApp è ancora l’app più usata, con il 90% della popolazione che la utilizza ogni mese, seguita da Facebook e Instagram, mentre Messenger mostra un calo significativo.

Un altro trend in forte crescita è l’interesse per l’intelligenza artificiale, con ChatGPT tra le app più scaricate e utilizzate. Anche nel settore dell’e-commerce si notano movimenti interessanti: Temu e Shein continuano a macinare successi grazie a strategie di marketing aggressive basate su sconti e meccaniche di gamification, mentre Vinted cavalca l’onda della moda second-hand, attirando sempre più utenti sensibili al risparmio e alla sostenibilità. Nel frattempo, Meta ha lanciato Threads, che ha suscitato curiosità come alternativa a X (ex Twitter), anche se il suo impatto a lungo termine è ancora tutto da vedere.

In generale, il report conferma che gli italiani sono sempre più immersi nel digitale e non si limitano a una sola piattaforma. In media, ogni utente utilizza attivamente almeno sei app diverse tra social, intrattenimento e shopping, dimostrando come la nostra quotidianità sia ormai legata a doppio filo con il mondo online.