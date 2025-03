Nothing Phone 3a: un tasto fisico per accedere all’IA di Nothing

A breve distanza dal lancio imminente della terza generazione di smartphone Nothing, nello specifico, Nothing 3a e Nothing 3a Pro, dal web ci arrivano recenti indiscrezioni su una piccola caratteristica che però farà tutta la differenza del mondo presente nei dei device di ultima generazione in arrivo dall’azienda di Carl Pei, stiamo parlando di un tasto fisico presente sulla scocca dei dispositivi esattamente sul lato destro sotto il pulsante di accensione o spegnimento, scopiamo insieme di cosa si tratta.

Elemento IA comune

I due dispositivi in questione sposeranno per la prima volta i processori della famiglia Qualcomm, nello specifico Snapdragon 7s Gen 3, sbloccando l’accesso, ovviamente all’intelligenza Seguita direttamente, ovviamente per integrare al meglio questo cambiamento l’azienda ha introdotto un pulsante apposito che porterà il nome di Essential Key, tale pulsante consentirà di accedere ad uno spazio di intelligenza artificiale di proprietà della stessa Nothing, riferendo dunque da quanto fatto dagli altri smartphone Android che invece si affidano ai servizi offerti da Gemini di proprietà Google.

Nello specifico, questo pulsante consentirà di accedere rapidamente alle funzioni di intelligenza artificiale e soprattutto ad una piattaforma legata a quest’ultima dal nome Essential Space, come se non bastasse, ovviamente tale pulsante permetterà di utilizzare alcune funzionalità smart, una pressione rapida scatterà uno screenshot, una pressione prolungata farà partire la registrazione vocale, un doppio tocco invece farà accedere rapidamente al contenuto presente in Essential Space.

Essential Space viene descritta come ancora work in progress è molto probabilmente debuttò con la terza generazione di questi dispositivi ma poi nel corso del tempo riceverà numerosi update che introdurranno ulteriori funzionalità l’intelligenza artificiale che concorreranno a rendere questa piattaforma ancora più completa e ricca di servizi per l’utente finale, non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale di questi dispositivi durante cui sicuramente l’azienda si soffermerà nello spiegare e mostrare attentamente tutto ciò che la propria intelligenza artificiale può fare.