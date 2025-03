Toyota, produzione di auto sportive anche in futuro

Le proposte e i modelli che le aziende del settore delle quattro ruote portano su strada nel corso del tempo sono davvero tante ma le proposte sportive purtroppo sembrano essere sempre più rare. Nonostante questa tendenza, la casa automobilistica Toyota non intende scoraggiare gli appassionati di esperienze di guida coinvolgenti.

Non a caso, infatti, il costruttore giapponese ha confermato nuovamente di voler proporre ancora per molto tempo delle vetture sportive. A rendere note le intenzioni del brand è stato lo stesso vicepresidente per le vendite e il marketing di Toyota Australia Sean Hanley. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli relativi alle dichiarazioni rilasciate nel corso di un’importante intervista.

Toyota: le sportive tra i progetti futuri

La casa automobilistica Toyota non vuole deludere gli utenti appassionati di vetture sportive e proprio per questo annuncia che tali modelli faranno parte dei progetti futuri ancora per molto tempo. Non a caso, attualmente sono diverse le proposte che il costruttore giapponese mette a disposizione degli utenti, tra cui proprio la GR Yaris e la GR Corolla.

La conferma in merito alle strategie che il marchio intente mantenere per i prossimi anni arriva da Sean Hanley che ha reso nota la notizia in occasione di una recente intervista. Lo stesso Hanley avrebbe infatti dichiarato che nonostante si stia passando all’elettrificazione, c’è ancora spazio per soddisfare gli amanti delle auto ad alte prestazioni, e questi appassionati non sono una razza in via di estinzione. Motivo per cui i motori a combustione interna e le trasmissioni manuali faranno parte di Toyota ancora per molto tempo.

Tra le dichiarazioni di Hanley non è mancato il riferimento all’alimentazione dei modelli a combustione interna, che in futuro potrebbero essere alimentati mediante carburanti sintetici e a idrogeno liquido. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della casa automobilistica Toyota.