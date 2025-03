Realme, la nostra intervista esclusiva a Derek Wang e Jason Guo

Realme, azienda in fortissima crescita che proprio dalle sale del MWC 2025 ha presentato diversi nuovi dispositivi, di cui vi abbiamo parlato qui, di innalzando di volta in volta gli standard del settore, con device sempre più qualitativi, a prezzi comunque abbordabili per la maggior parte dei consumatori. A margine dell’evento che l’ha vista mostrare al mondo i nuovi device, abbiamo avuto l’occasione di intervistare in esclusiva Derek Wang e Jason Guo, il CEO di Realme Europe.

Intervista a Derek Wang, Vice President e Chief Product Officer

realme 14 Pro Series: Quali sono le principali novità e caratteristiche che rendono questa serie unica rispetto ai modelli precedenti?



La serie realme 14 Pro ridefinisce l’eccellenza della fascia media con tre innovazioni rivoluzionarie

Design con cambio di colore sensibile al freddo: una tecnologia unica al mondo che permette al pannello posteriore di passare dal bianco perla al blu vibrante al di sotto dei 16°C. Ogni dispositivo presenta un motivo unico e irripetibile, che massimizza la personalizzazione e riflette l’impegno di realme per un’estetica audace.

MagicGlow Triple Flash System: progettato per scenari di scarsa illuminazione (ad esempio, feste, bar), questo sistema a triplo flash agisce come una luce da studio portatile, offrendo toni naturali della pelle e un’esposizione bilanciata anche in condizioni di illuminazione caotica.

AI Ultra Clarity 2.0: si estende oltre i casi d’uso tradizionali. Ora supporta il miglioramento della nitidezza per: Scatto con zoom 60X, immagini ritagliate e foto a bassa risoluzione (ad esempio, stampe scansionate). Questa funzione democratizza il restauro delle immagini di livello professionale per gli utenti di tutti i giorni.

Fotografia e AI: L’intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante nella fotografia mobile. Come realme sta sfruttando questa tecnologia nei nuovi dispositivi?

Con una fotocamera flagship di fascia media, la Serie 14 Pro sfrutta l’intelligenza artificiale su due livelli:

Strumenti di imaging di livello professionale:

AI Ultra Clarity 2.0: Ripristina i dettagli negli scatti SuperZoom 120X e nelle vecchie foto scansionate.

AI Snap Mode: Stesso algoritmo AI della GT 7 Pro, in grado di congelare soggetti in rapido movimento con elevata precisione.

Miglioramenti algoritmici:

Mappatura della luce: bilancia le ombre/le luci nei ritratti in controluce.

Segmentazione dei ritratti: isola i soggetti da sfondi complessi.

Simulazione del bokeh: imita la profondità a livello di DSLR grazie all’apprendimento automatico.

Display e design: Sempre più utenti cercano smartphone con schermi avanzati e design premium. Cosa ci può dire in merito alle scelte fatte per i nuovi modelli?

La serie realme 14 Pro ridefinisce il design premium e l’eccellenza del display con tre progressi:

Filosofia di design: “Autentico e innovativo”.

Il primo design al mondo con cambio di colore sensibile al freddo: il pannello posteriore passa dal bianco perla al blu vibrante a temperature inferiori a 16°C, offrendo un’estetica dinamica e ispirata alla natura. Ogni dispositivo presenta un motivo unico e irripetibile grazie a tecniche di produzione proprietarie, che consentono ai giovani utenti di esprimere la propria individualità come mai prima d’ora.



Tecnologia del display di livello flagship

Display da 1,5K (14 Pro+): Offre immagini vivide e realistiche per lo streaming, il gioco e la fotografia con una precisione del colore DCI-P3 del 100%.

Dimming PWM ad altissima frequenza a 3840 Hz: una novità mondiale nel suo segmento, questa tecnologia elimina lo sfarfallio dello schermo, riduce l’affaticamento degli occhi e garantisce una visione più sana per un uso prolungato.

Eccellenza ergonomica

Cornici quadrangolari (14 Pro+): raggiunge un rapporto schermo/corpo del 93,8% per una visione immersiva, abbinato a una tattilità simmetrica per una presa equilibrata.

Profilo ultrasottile da 7,55 mm (14 Pro): è dotato un’enorme batteria da 6.000 mAh senza compromettere la portabilità.

La serie 14 Pro incarna la visione di realme di unire tecnologia all’avanguardia e design audace e giovanile, dimostrando che le esperienze premium non devono necessariamente avere un prezzo premium.

Software e aggiornamenti: Qual è la politica di realme sugli aggiornamenti software e sulla durata del supporto per i nuovi dispositivi?

Realme garantisce un supporto software leader nel settore: tutti i dispositivi ricevono aggiornamenti del sistema operativo Android e patch di sicurezza per cinque anni dopo il lancio.

Conformità all’Eco Design dell’UE: i dispositivi sono ottimizzati per l’efficienza energetica, con un design incentrato sulla riparabilità (ad esempio, componenti modulari) per estendere il ciclo di vita del prodotto.

Sostenibilità: La sostenibilità sta diventando un tema centrale nel settore tech. Quali iniziative sta adottando realme per ridurre l’impatto ambientale della produzione e della distribuzione dei suoi dispositivi?

realme sta accelerando la sua transizione ecologica attraverso:

Batteria a lunga durata: mantiene l’80% della capacità dopo 1.600 cicli (2 volte lo standard industriale), riducendo i rifiuti elettronici dovuti alle frequenti sostituzioni.

100% Plastic-Free: realme adotterà un packaging 100% plastic-free per la serie 14 Pro e per tutti i dispositivi che verranno lanciati successivamente. Questa iniziativa riduce le emissioni di carbonio di circa il 67%.

Ci impegniamo a rispettare e superare le normative ambientali europee, tra cui la Direttiva EcoDesign dell’UE e la conformità alla RoHS, per garantire che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di responsabilità ecologica.

Intervista a Jason Guo, CEO di Realme Europe

Strategia e crescita: Realme ha registrato una crescita notevole in Europa negli ultimi anni. Quali sono i vostri obiettivi principali per il 2025?

Nel 2025, realme intende consolidare ulteriormente la sua posizione in Europa, puntando a 10 milioni di sell-in annuali entro il 2027, con una forte attenzione a mercati chiave come Polonia, Italia, Spagna e Francia. Inoltre, realme intende raggiungere una posizione di Top 3 nel mercato dell’e-commerce, Top 4 nel mercato degli operatori e Top 4 nel mercato aperto in Europa. L’azienda continuerà ad espandersi nel segmento di fascia medio-alta, enfatizzando l’intelligenza artificiale, le prestazioni di punta e l’enorme durata della batteria dei suoi prodotti

Innovazione e differenziazione: In un mercato così competitivo, qual è la strategia di realme per distinguersi dagli altri brand? realme si differenzia attraverso tre pilastri fondamentali:

Prestazioni leader: ogni prodotto deve essere dotato del miglior processore del suo segmento e di una batteria massiccia: se non soddisfa questi standard, non verrà lanciato.

Design eccezionale: realme segue la filosofia del design “autentico e innovativo”, collaborando con i migliori designer di tutto il mondo per creare dispositivi premium, eleganti e leggeri per i giovani utenti.

Diffusione dell’intelligenza artificiale: attraverso l’iniziativa NEXT AI, realme si propone di essere leader nei settori dell’imaging AI, dell’efficienza AI e dei giochi AI, pianificando di fornire 100 milioni di smartphone abilitati all’AI a livello globale nei prossimi tre anni.



Espansione in nuovi segmenti: realme sta pensando di entrare in nuove categorie di prodotti oltre gli smartphone, come tablet, laptop o accessori smart home?



Il testo fornito non menziona esplicitamente piani di espansione in nuove categorie di prodotti come tablet o laptop. Tuttavia, realme ha sottolineato la sua attenzione per l’innovazione degli smartphone, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e le collaborazioni che potrebbero potenzialmente estendersi ad altri segmenti tecnologici in futuro

Strategie di mercato: Quali sono i principali mercati europei su cui vi state concentrando e quali strategie di marketing state adottando per consolidare la vostra presenza?

realme si sta concentrando su Polonia, Italia, Spagna e Francia, con l’obiettivo di fare di ciascuno di essi un “mercato di livello milionario”. Gli obiettivi dell’azienda comprendono

Polonia e Italia: raggiungere una quota di mercato del 15% (Top 3).

Spagna: raggiungere il 12% di quota di mercato (Top 3)

Francia: assicurarsi una quota di mercato dell’8% (Top 4)

Le strategie di marketing includono l’espansione della presenza nell’e-commerce (Amazon, TikTok, Temu), il rafforzamento delle partnership con gli operatori di telecomunicazioni (Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, ecc.) e l’aumento degli investimenti del brand del 700% in tre anni.

Partnership e collaborazioni: Avete in programma nuove collaborazioni strategiche con aziende tech o operatori telefonici per espandere la distribuzione dei vostri prodotti?

Sì, realme sta rafforzando attivamente le partnership con operatori paneuropei come Vodafone, Deutsche Telekom e Orange, oltre che con operatori locali come Play, Plus, Wind3 e Telefonica. L’azienda sta anche espandendo gli sforzi di e-commerce al di là di Amazon, puntando su piattaforme come TikTok e Temu per raggiungere il pubblico più giovane. Inoltre, realme sta investendo in collaborazioni di co-branding con importanti IP del cinema, della televisione, degli anime, della moda e del lifestyle, con due partnership di alto profilo che saranno lanciate quest’anno.