Toyota Land Cruiser FJ, in arrivo un nuovo modello per l’off-road?

La casa automobilistica Toyota continua a lavorare al fine di portare su strada nuovi modelli in grado di conquistare nuovi utenti in tutto il mondo. Tra le tante novità che saranno presentate agli utenti nel corso del 2025, c’è proprio un nuovo veicolo su cui il costruttore giapponese sta lavorando con l’obiettivo di soddisfare gli appassionati di quattro ruote.

Non a caso, il team di esperti del marchio giapponese è al lavoro su nuovo modello Land Cruiser più piccolo che dovrebbe essere chiamato Land Cruiser FJ. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati.

Toyota Land Cruiser FJ: in arrivo un nuovo veicolo

Il nuovo modello di Casa Toyota attira già l’attenzione nonostante siano del tutto pochi i dettagli a nostra disposizione. Secondo quanto annunciato finora, il piccolo Land Cruiser dovrebbe contraddistinguersi per dimensioni leggermente più grandi rispetto alla Toyota Yaris Cross. Si ipotizza, dunque, che la lunghezza del veicolo possa attestarsi intorno ai 4,5 metri.

Secondo le informazioni diffuse, per contraddistinguere il nuovo fuoristrada non mancherà la presenza di un telaio a longheroni e una trazione integrale con differenziale autobloccante Torsen. Inoltre, tra le caratteristiche non mancheranno penumatici progettati per poter affrontare anche i terreni più difficili in off-road.

Nonostante non siano state confermate le caratteristiche tecniche, è inutile ribadire che una volta su strada sarà in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida. Un’esperienza in fuoristrada eccellente grazie alle ottime prestazioni e potenza che sarà sicuramente in grado di sprigionare. Alcune indiscrezioni parlano di una possibile scelta, da parte della casa automobilistica giapponese, di soluzioni endotermiche tradizionali con versioni ibride dedicate all’Europa.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni. Solo così potremo conoscere più nello specifico quali saranno le caratteristiche che andranno a contraddistinguere il nuovo Land Cruiser FJ. La presentazione in Giappone si terrà probabilmente in autunno.