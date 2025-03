Realme: al MWC 2025 la Serie 14 Pro, la sua strategia e grandi innovazioni

Realme, azienda dalla più grande crescita al mondo, ha lanciato direttamente al MWC 2025 il proprio piano strategico triennale, con l’obiettivo di riuscire a raddoppiare i propri utenti globali, ed espandersi anche nel mercato di fascia medio-alta, oltre alla presentazione della propria Realme 14 Pro series.

Crescita importante in Europa nel 2024 da parte di Realme, capace di espandersi del 32% YoY nel Q4, con traino importante da parte dell’Europa Occidentale, mentre stabile in Centrale e Orientale, riuscendo difatti ad entrare nella top4 per tutto l’anno. L’obiettivo è di superare le 10 milioni di vendite in Europa entro i prossimi 3 anni, con focus sulla pianificazione dei prodotti, il potenziamento del brand ed anche sulle innovazioni tecnologiche.

Direttamente dalle sale del MWC 2025, Realme ha svelato il potenziamento delle serie dei tre prodotti di punta: GT, serie Numerica, e serie C. Con l’iniziativa NEXT AI, l’azienda sui focalizza sulla fornitura di tecnologie avanzate nei settori dell’imaging AI, efficienza AI e giochi AI, con l’obiettivo di fornire 100 milioni di smartphone abilitati all’AI in tutto il mondo. A partire dal 2025 punta a diventare un brand tecnologico leader in termini di prestazioni e design, ma capace alo stesso tempo di parlare anche ai giovani. Da qui nascono le sue collaborazioni con le varie aziende di gaming, cercando di ispirare i giovani a coltivare le proprie passioni

Realme 14 Pro Series

Il MWC 2025 è anche l’occasione giusta per presentare al mondo la nuova Realme 14 Pro Series, la prima linea di smartphone con sistema di cambio colore in relazione alla temperatura, grazie alla collaborazione con lo studio Valeur Designers, è stata presentata la colorazione Unique Pearl Design. Il Realme 14 Pro+ è il fiore all’occhiello della series, con fotocamera principale Sony IMX896, e stabilizzatore ottico integrato, da 50 megapixel, che viene abbinata al teleobiettivo periscopico fino ad un SuperZoom da 120X. Sotto il cofano si trova il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G e Next AI, con triplo flash MagicGlow per ritratti notturni di alta qualità, oltre a AI Ultra Clarity 2.0 per immagini sempre più nitide. La batteria è da 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W, mentre il display quadricurvo ha una risoluzione da 1,5K, con certificazione IP69.

Il Realme 14 Pro dispone di un design molto sottile, che lo porta ad avere uno spessore da 7,55mm, una batteria da 6000mAh, un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, ed una fotocamera principale Sony IMX882 da 50 megapixel, con stabilizzatore ottico integrato e AI Ultra Clarity 2.0. Dispone del triplo flash MagicGlow, di un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con refresh rate a 120Hz, oltre alla certificazione IP69.

Realme 14 Pro è in vendita ad un prezzo di partenza di 429,99 euro per la variante 8/256GB, a salire a 479,99 euro per la 12/512GB. Il Realme 14 Pro+, invece, ha un costo di partenza di 520 euro per la 8/256GB, a salire a 579,99 euro per la 12/512GB. Coloro che volessero acquistare il Realme 14X, lo pagheranno 239,99 euro per la 8/256GB.

Realme 14x, Buds Air7 e Concept

Nello stesso momento sono stati presentati Realme 14x 5G, uno smartphone con processore MediaTek Dimensity 6300, batteria da 5000mAh, ed una forte resistenza a qualsiasi tipo di urto, ed anche Realme Buds Air7, auricolari con cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 52 dB, certificazione Hi-Res Audio Wireless, autonomia fino a 52 ore, certificazione IP55 per resistenza a schizzi d’acqua, ed una buonissima ergonomia.

Il MWC 2025 rappresenta l’occasione per presentare anche i concept, un prototipo che vuole sfidare le convenzioni della fotografia mobile, uno smartphone dotato di un sensore Sony personalizzato da 1 pollice, con montaggio dell’obiettivo brevettato, che permette di collegare obiettivi DSLR direttamente al device. Disponibile con due obiettivi, da 73mm e 234mm, raggiunge una chiarezza ottica a dir poco straordinaria.