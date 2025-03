Poco M7 5G: arrivato l’annuncio ufficiale

Poco si prepara al lancio del suo nuovo smartphone. Si tratta del Poco M7 5G che arriverà sul mercato indiano il prossimo 7 marzo. Il nuovo modello rappresenta una versione più accessibile del Poco M7 Pro. Ciò mantenendo comunque alcune caratteristiche interessanti per la fascia di prezzo a cui si rivolge. Il dispositivo sarà disponibile in due configurazioni di memoria. In tal modo gli utenti potranno scegliere tra 6 GB o 8 GB di RAM. Entrambi abbinati a 128 GB di storage interno. Inoltre, saranno disponibili tre colorazioni: Satin Black, Ocean Blue e Mint Green.

Poco presenta il suo nuovo smartphone per il mercato indiano

Sotto la scocca del Poco M7 5G troviamo il processore Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm. Una scelta che garantisce prestazioni adeguate per l’uso quotidiano e il supporto alla connettività 5G. Il display è un LCD da 6,88 pollici. Con risoluzione HD+ (1.640 x 720 pixel). E un refresh rate di 120 Hz. Inoltre, presenta un touch sampling rate di 240 Hz. Ciò promette un’esperienza fluida e reattiva. La luminosità massima raggiunge i 600 nit. Inoltre, lo schermo è certificato TUV Rhineland, un dettaglio che testimonia l’attenzione di Poco verso la protezione della vista degli utenti.

La batteria da 5.160 mAh assicura un’ottima autonomia. Permettendo di coprire un’intera giornata di utilizzo senza problemi. La ricarica rapida è da 18 W. Il comparto fotografico del Poco M7 5G presenta una fotocamera anteriore da 8 MP. Con una doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale è un Sony IMX852 da 50 MP. Affiancato da un secondo sensore da 2 MP per la profondità di campo. Garantendo così una buona resa nelle foto. Tra le altre caratteristiche troviamo anche un sensore laterale per le impronte digitali. Il dispositivo presenta anche una porta USB Type-C. Insieme al supporto per la connettività 5G, 4G LTE. Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4 e GPS.

Per conoscere il prezzo ufficiale sul mercato indiano, sarà necessario attendere il 7 marzo. Poco M7 5G esegue una versione personalizzata di HyperOS basata su Android 14. Con la promessa di ricevere aggiornamenti del sistema operativo per due anni e patch di sicurezza per quattro anni. Al momento, non si hanno conferme sulla disponibilità del nuovo modello Poco in Europa, ma non è da escludere un suo possibile arrivo.