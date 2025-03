Xiaomi, Redmi e Poco, ecco i device che NON riceveranno HyperOS 2.1

Il debutto di HyperOS 2.1 è atteso da moltissimi utenti Xiaomi che non vedono l’ora di poter sfruttare le nuove feature pensate dal brand per migliorare le funzionalità dei propri dispositivi. L’azienda ha avviato da tempo un puntuale programma di aggiornamenti che coinvolge tantissimi device facenti parte del gruppo cinese.

Che si tratti di device Poco, Redmi o della stessa Xiaomi, l’update al firmware HyperOS 2.1 è pensato per migliorare l’esperienza utente sotto tantissimi punti di vista. Tuttavia, molti dispositivi non potranno ricevere l’aggiornamento, restando bloccati alla versione software attualmente presente sul loro sistema operativo.

Infatti, molti device sono arrivati al termine del supporto ufficiale e, per questo motivo, non potranno aggiornarsi con HyperOS 2.1. I dispositivi in questione sono tutti quelli appartenenti alla serie Xiaomi 11 in ogni sua variante inclusa anche la Lite. L’azienda cinese ha terminato ufficialmente il supporto anche per il tablet Pad 6.

Xiaomi ha condiviso i modelli che NON saranno aggiornati con HyperOS 2.1 e non riceveranno le nuove feature di sistema

Passando alla famiglia di dispositivi targati Redmi, gli smartphone inclusi in questo triste elenco sono quelli della serie Note 12 e l’intera gamma K50. Lo stesso discorso vale anche per la gamma di dispositivi realizzati da Poco e appartenenti alle serie M5 e X5, oltre che per la F4.

Se siete in possesso di uno di questi device, potete rassegnarvi all’idea di essere tagliati fuori da ogni futuro update. L’unico modo per poter sfruttare le nuove funzionalità introdotte da HyperOS 2.1 sarà quello di passare ad un device più recente o ancora supportato ufficialmente.

Il passaggio garantirà la possibilità di sfruttare le novità tecniche relative alle fotografie o lo sfruttamento dell’Intelligenza Artificiale per feature avanzate come “Cerchia e Cerca”. Xiaomi, inoltre, ha sviluppato ulteriormente la Gaming Toolbox per consentire a tutti gli utenti di migliorare l’esperienza di gioco, godendo di una interfaccia dedicata.