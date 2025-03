Motorola Edge 60 e 60 Pro, svelato il design da nuovi renders

Il produttore tech Motorola continua ad avere in cantiere numerosi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Due di questi saranno i prossimi Motorola Edge 60 e Motorola Edge 60 Pro. Secondo le nuove immagini renders emerse in rete in queste ore, l’azienda non stravolgerà il design di questi dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Edge 60 e Motorola Edge 60 Pro, eccoli nei primi renders

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune immagini renders ritraenti due dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Motorola Edge 60 e Motorola Edge 60 Pro. Le immagini in questione sono state pubblicate sul noto sito web del settore WinFuture, quindi possiamo considerarle piuttosto attendibili.

Da queste immagini, possiamo notare come il design non sarà stravolto rispetto a quanto fatto in passato dall’azienda. Sul retro i sensori fotografici saranno posti in una zona leggermente rialzata della backcover. Possiamo notare una lieve differenza estetica tra i due modelli. Il prossimo Motorola Edge 60 Pro, in particolare, sembra che potrà vantare la presenza di un look più premium. Sul fronte, infatti, ci sarà un display con i bordi curvi ai lati.

Le cornici sembrano essere poi estremamente sottili e simmetriche tra loro. Discorso leggermente diverso per il fratello minore Motorola Edge 60 Pro. Quest’ultimo, in particolare, dispone anch’esso di cornici sottili e simmetriche. Tuttavia, i bordi attorno al display risultano essere piatti. Per entrambi i modelli è poi presente un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore per i selfie. Entrambi i modelli avranno poi tre fotocamere posteriori, anche se la variante Pro avrà una qualità migliore.

Secondo quanto riportato sul sito web WinFuture, poi, tutti e due i nuovi modelli saranno resi disponibili in almeno tre colorazioni ufficiali. Si parla in particolare delle colorazioni rosa, blu e verde per il modello base e verde, viola e blu per il modello Pro .