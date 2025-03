ZTE al MWC 2025: nuove soluzioni di rete con AI per una casa smart

Al MWC 2025, ZTE Corporation ha svelato un’innovativa serie di dispositivi per trasformare la nostra idea di smart home. Ma come possiamo immaginare una casa completamente connessa? ZTE ha la risposta, con un portafoglio che unisce potenza e semplicità. Tra i nuovi protagonisti ZTE troviamo il 4K AI Soundbar, il Wi-Fi 7 BE6500/BE9400, l’AI Home Media Center e l’avveniristico RoomPON 6.0. Si tratta di soluzioni create per rispondere alle crescenti esigenze di rete, intrattenimento e gestione intelligente. Al fulcro della presentazione di ZTE c’è la sua visione di casa intelligente dove tutto sia interconnesso, gestito da AI e accessibile con un solo tocco.

Il centro della casa connessa

Il nuovo AI Home Media Center promette di diventare il centro nevralgico della vita domestica. Unisce l’STB 4K con funzioni di archiviazione, controllo intelligente e sicurezza. Sei scenari chiave come il Watching Party o il Super Casting promettono esperienze interattive uniche. L’AI tracking del sistema di Video Calling assicura che l’utente sia sempre perfettamente inquadrato mentre la Voice Interaction trasforma il modo in cui interagiamo con i dispositivi. E per gli amanti del fitness, ZTE aggiunge la modalità Smart Coach fornisce un coach virtuale che analizza la postura in tempo reale. Per la sicurezza, la funzione Home Security dona poi un livello di protezione impareggiabile, con visione notturna a infrarossi e monitoraggio costante 24/7. La nuova Soundbar 4K AI di ZTE, inoltre, ridefinisce l’intrattenimento domestico, combinando audio di qualità cinematografica con funzionalità AI . Grazie ai suoi quattro altoparlanti integrati e due esterni, offre un suono surround immersivo. Con una NPU da 4 TOPS, permette poi un controllo vocale intelligente e interazioni avanzate con dispositivi smart.

Una rete potente e fluida con ZTE

Non è solo questione di intrattenimento, la rete deve essere potente e affidabile. ZTE ha pensato a questo con i suoi nuovi dispositivi Wi-Fi 7, BE6500 e BE9400, capaci di garantire una copertura stabile e ad alte prestazioni in ogni angolo della casa. E per chi cerca ancora più potenza, c’è il RoomPON 6.0, il primo FTTR con schermo AI, che unisce connettività ottica, Wi-Fi 7, NAS distribuito e un potente chip AI. Grazie al controllo vocale e allo schermo interattivo, la casa diventa gestibile con un semplice tocco. ZTE non si limita a fornire dispositivi, ma un’intera soluzione integrata con ZENIC ONE e gestione cloud-network, pensata per ottimizzare l’esperienza dell’utente e aprire nuove opportunità di crescita per gli operatori. Il futuro della smart home è già qui con ZTE, pronto a cambiare il modo in cui viviamo e interagiamo con la tecnologia.