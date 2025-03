Meta, nuove riorganizzazioni interne del personale

Recentemente Meta sta cercando di valutare meglio le proprie risorse partendo proprio da una riorganizzazione del personale interno dell’ azienda. Infatti ha intenzione di dare dei nuovi bonus ai dirigenti ma allo stesso tempo ridurre il numero dei lavoratori. Questo provoca degli ampi disaccordi tra gli i dipendenti di Meta poiché alcuni di loro verranno licenziati dal posto di lavoro, mentre altri riceveranno degli ampi riconoscimenti per le cariche elevate che ricoprono.

Questa situazione si è venuta a creare a causa di un rinnovamento che Meta ha deciso di effettuare per concentrarsi più su delle risorse fondamentali per andare avanti. Una di queste è proprio l’ intelligenza artificiale che verrà impiegata all’ interno dei loro progetti. Per uno studio più approfondito su questa tecnologia serve un’ ingente somma di denaro che la società sta cercando di recuperare facendo proprio questo taglio del personale.

Meta, decisioni importanti per la gestione delle risorse

In questo momento Meta si trova a dover gestire delle situazioni molto complicate poiché deve in qualche modo integrare le ingenti spese per il progresso della tecnologia con il taglio del personale. Dall’ altra parte però ha aumentato la percentuale del bonus target dal 75% al 200% dello stipendio base. Questa decisione è stata prese perché sia ha la necessità di attribuire lo stesso stipendio delle aziende concorrenti. Oltre a questo l’ attenzione di Meta si sposta anche sull’ utilizzo dell’ AI per la creazione di umanoidi intelligenti e in grado di svolgere delle funzioni sempre più sofisticate. Per il momento Meta sta dimostrando di avere una solida performance finanziaria con un incremento del valore delle azioni del 14,8% dall’ inizio dell’ anno.

Quindi in questo momento sembra che la società si stia uniformando alla concorrenza in modo da offrire delle tecnologie sempre più performanti e utili per le varie attività della vita quotidiana.