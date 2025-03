Samsung Galaxy S25 Edge, possiamo finalmente vederlo

Abbiamo avuto il piacere di poter vedere il prossimo smartphone top di Samsung, il Galaxy S25 Edge. Ebbene sì, qualche giorno fa è apparso in un video il nuovo modello di punta della casa coreana, che in quell’occasione era a fianco di un Galaxy Z Fold6. È rimasto online per pochissimo, ma qualcuno è riuscito a catturare qualche screenshot, riportando quindi la maggior parte dei dettagli salienti. Ci sono alcune conferme degne di nota, soprattutto per quanto riguarda lo spessore del dispositivo.

La sottigliezza sarà una delle caratteristiche principali del Galaxy S25 Edge, il motivo è probabilmente legato alle decisioni prese da Apple. L’azienda di Cupertino a settembre dovrebbe presentare una gamma rinnovata di iPhone 17 che abbandonerà il modello Plus in favore di un Air da meno di 6 mm. Valori più o meno simili sono previsti per il Galaxy S25 Edge, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5,84 mm, il video in questione dimostra come la stima appena fatta sia plausibile, visto che lo spessore è di pochissimo maggiore a quello di Z Fold 6 da aperto, che invece misura 5,6 mm.

Altri dettagli tecnici sul Samsung Galaxy S25 Edge

SamMobile, ha riportato e stilato una scheda tecnica su alcuni dei dettagli del video, aiuto principale a ciò l’inquadratura all’app AIDA64, in esecuzione sul dispositivo, il che ha permesso di evincere alcune delle specifiche tecniche. In particolare la batteria sarà da 4.000 mAh, un po’ pochini nel panorama Android odierno, mentre il chip sarà lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, non sappiamo però se in variante a 8 o 7 core, anche se i benchmark sembrano indicarci l’octa-core. La variante oggetto del leak aveva anche 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

L’ultima importante specifica riportata dal video riguarda il reparto fotocamera, per l’esattezza saranno 3 fotocamere da 12 MP, ma è importante ricordare che il software generalmente indica la risoluzione di output predefinita delle foto, non la capacità effettiva del sensore. Comunque restiamo attivi, aspettando qualcosa in più a livello ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime 2 settimane grazie al MWC 2025 di Barcellona.