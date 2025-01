La crescita dell’intelligenza artificiale sembra inarrestabile. A tal proposito, Meta ha deciso di accelerare il passo. L’azienda, infatti, sta per implementare un importante aggiornamento per il suo assistente AI. Quest’ultimo, molto presto, sarà dotato di una propria memoria. Tale innovazione punta a rendere le interazioni con Meta AI più naturali e personalizzate. Ciò grazie alla capacità di ricordare dettagli rilevanti condivisi dagli utenti nel corso delle conversazioni. Dunque, l’assistente non si limiterà più a fornire risposte contestuali. Potrà adattarsi e migliorare nel tempo, apprendendo preferenze e abitudini degli utenti.

Meta AI: una nuova memoria in arrivo

L’aggiornamento permetterà all’assistente di tenere traccia di informazioni pratiche. Come restrizioni dietetiche, preferenze alimentari o persino eventi passati. In tal modo, l’utente potrà ricevere suggerimenti sempre più pertinenti. Tra cui ricette adatte alle proprie esigenze o idee per il tempo libero. Quest’ultime si baseranno sui gusti espressi in precedenza.

E c’è di più. Sembra che Meta AI presto potrà sfruttare le attività social per affinare le sue raccomandazioni. Grazie all’analisi delle interazioni su Facebook e Instagram, l’intelligenza artificiale potrebbe suggerire eventi, ristoranti o contenuti. Il tutto sulla base delle preferenze implicitamente espresse attraverso like, commenti e visualizzazioni. Tale opzione, però, solleva svariati interrogativi sulla privacy e sul controllo che gli utenti avranno sulle proprie informazioni.

A tal proposito, Meta ha rassicurato il pubblico. L’azienda ha dichiarato che sarà possibile monitorare, modificare e cancellare i dati memorizzati dall’AI. Fornendo così all’utente un certo grado di autonomia. Al momento non è chiaro se ciò basterà a dissipare i dubbi emersi a riguardo. D’altronde l’intelligenza artificiale risulta sempre più immersa nella vita degli utenti e in molti sono preoccupati sui possibili scenari possibili.

Il futuro dell’AI si gioca sulla sottile linea tra personalizzazione e invasione della privacy. Nel frattempo, Meta, così come altri colossi del settore, ha dimostrato grande impegno verso tale settore. Il nuovo aggiornamento sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti e in Canada.