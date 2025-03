Legion LM60: il nuovo hotspot Lenovo dalla super autonomia

Lenovo ha recentemente ufficializzato il Legion LM60, un hotspot WiFi portatile pensato per offrire connettività ad alte prestazioni ovunque. Grazie alla tecnologia WiFi 6, questo dispositivo garantisce velocità elevate e una maggiore efficienza energetica, il tutto racchiuso in un design compatto e facile da trasportare. Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la batteria da 3000 mAh, che permette fino a 12 ore di utilizzo continuo, rendendolo un’ottima scelta per chi ha bisogno di una connessione stabile sia in casa che in mobilità.

Il dispositivo sarà disponibile dal 26 febbraio esclusivamente in Cina, con un prezzo competitivo di circa 25 dollari. Nonostante il costo contenuto, Legion LM60 si distingue per prestazioni di alto livello, offrendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, come temperature rigide, grazie alla batteria ad alta densità progettata per resistere al freddo.

Prestazioni elevate per navigazione e gaming

Il Legion LM60 è equipaggiato con un chipset a 28 nanometri sviluppato da ZTE, che abilita il supporto al WiFi 6. Rispetto ai dispositivi con tecnologia WiFi 4, questo modello offre una velocità fino a due volte superiore, oltre a un consumo energetico ridotto del 55%. Il chipset è stato ottimizzato per garantire una connessione stabile e un segnale potente, minimizzando le interruzioni e migliorando l’esperienza d’uso.

Il dispositivo consente velocità di download fino a 150 Mbps e supporta la connessione simultanea di fino a 10 dispositivi.

Un aspetto particolarmente interessante per gli appassionati di videogiochi è la modalità gaming, che include un sistema di accelerazione della connessione per oltre 140 titoli mobile. Questa funzionalità riduce la latenza, permettendo sessioni di gioco più fluide e reattive anche in mobilità.

Connessione cablata e limiti del mercato

Oltre alla connettività wireless, il Legion LM60 è dotato di una porta USB-C che consente di collegarlo a un PC per utilizzarlo come fonte di connessione cablata. Questa soluzione offre prestazioni simili alla banda larga tradizionale, con un ritardo minimo nella trasmissione dei dati.

Il dispositivo è stato messo sul mercato con una SIM integrata compatibile solo con specifici operatori cinesi. Questo significa che, almeno per il momento, il Legion LM60 rimane un’esclusiva del mercato cinese. Se siete interessati all’argomento, e al gaming, vi consigliamo articoli simili.