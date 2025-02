Intel: continua lo sviluppo delle GPU gaming, Arc Celestial in lavorazione

A quanto pare, in casa Intel sembra proprio non si voglia mollare l’idea legata alla produzione di schede video discrete di proprietà del team blu, l’azienda ha da poco lanciato, infatti le sue nuove schede video Intel arc alchemist e a quanto pare non ha intenzione di rinunciare alla gamma anzi si punta al rilancio, sembra infatti che la nota azienda si stia prodigando per la produzione delle eredi di queste schede video che secondo le indiscrezioni porteranno il titolo di Celestial.

Non si sa molto

A dirla tutta non si sa granché di questa linea di schede video, si sa solo infatti che rappresenterà la terza generazione di questo tipologia di prodotto e che sarà basata su un nuovo nodo denominato Xe3P, evoluzione del nodo Xe3, per di più l’architettura alla base dovrebbe essere prodotta dalle fonderie di Intel stessa.

Si tratterebbe di un cambiamento decisamente importante dal momento che invece le precedenti schede video vedevano un’architettura prodotta dalle fonderie di TSMC.

Per il resto non si sa veramente nulla, infatti il nodo in questione non è stato mai nominato dall’azienda se non da un suo dipendente e che tempo fa sul LinkedIn citò di starci lavorando su, di conseguenza servirà ancora attendere parecchio tempo prima di poter sapere qualche informazione ufficiale su cosa riguarderà nello specifico le schede di prossima generazione sulle quali però non sembra voler desistere.

Il mercato delle schede video di fascia mini stream è effettivamente molto competitivo e vede numerose aziende coinvolte tra le quali spicca sicuramente AMD che ha deciso di accantonare per un certo periodo la fascia top di gamma in favore proprio della fascia media che ingloba al proprio interno la maggior fetta di utenza, di conseguenza per Intel risulta sicuramente un passo importante riuscirà a competere all’interno di questo mercato sia per risollevare le proprie sorti dal momento che le CPU non stanno dando i risultati sperati, sia per poter aumentare i propri profitti dal momento che da sempre questa fascia del mercato rappresenta una grossa fetta di utenza che sicuramente non è da trascurare.