Robot umanoide, ecco il nuovo 1X NEO con altre funzioni

Recentemente è stato presentato dalla 1X Technologies un modello di robot umanoide con nuove funzioni per renderlo sempre più naturale nei movimenti. Questo modello fa parte della gamma NEO che diventerà la versione più sofisticata del robot di casa che aiuta nelle faccende domestiche. Infatti grazie al nuovo modello si potranno gestire altre situazioni poiché adesso il robot risulta essere più sciolto nei movimenti e più interattivo.

Con la possibilità di inserire all’ interno dei robot l’ intelligenza artificiale si aprono dei nuovi orizzonti nel mondo della robotica. Infatti i robot stanno diventando sempre più autonomi e in grado di gestire delle situazioni più complesse. In questo modo presto la maggior parte delle attività dell’ uomo verrà sostituita da un automa, per cui è necessario creare dei dispositivi in grado di affrontare qualsiasi situazione.

Robot umanoide, nuove funzioni per l’ 1X NEO

I movimenti del robot umanoide NEO sono stati resi più naturali in modo da compiere degli spostamenti che altri modelli non possono compiere. Infatti grazie a questo è in grado di accovacciarsi, di far oscillare le braccia e di sedersi su una sedia quando è stanco. Per migliorare le sue capacità 1X ha introdotto un modello di manipolazione visiva per riconoscere gli oggetti e ha sviluppato un modello linguistico avanzato. Le altre caratteristiche includono un’ andatura naturale, una vista migliorata in modo da lavorare anche su dati grezzi appena raccolti dal sensore. Inoltre NEO parla in modo naturale e interagisce con l’ utente in maniera diretta e molto semplice. Il robot è stato dotato di una tuta in nylon senza cuciture stampata in 3D e possiede dei rivestimenti morbidi per ambientarsi meglio in uno scenario casalingo. Al suo interno sono stati inseriti tre speaker e quattro microfoni in modo da avere un’ aspetto più naturale possibile.

Questo dispositivo può essere benissimo integrato all’ interno di uno scenario quotidiano e può essere utilizzati in quasi tutte le situazioni.