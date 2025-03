iPhone 16e: il primo teardown mostra inediti dettagli sulla batteria

Quest’ultima è stata la settimana di iPhone 16e, il nuovo iPhone economico che ha sicuramente lasciato un segno importante all’interno della community, dal momento che quest’ultima si è letteralmente divisa in una parte di detrattori secondo cui tale smartphone non ha molto senso dal momento che offre delle limitazioni decisamente esagerate per la differenza di prezzo che ha rispetto al modello base il quale è acquistabile se si è molto attenti anche a soli circa 120 € in più rispetto a questo smartphone, contrapposta ad una parte che invece trova un senso all’interno di questo device dal momento che ad un prezzo scontato consente a chi non ha pretese elevate di accedere ad un device Apple che offre tra l’altro, anche l’intelligenza artificiale rilasciata da poco qui in Italia.

Ovviamente dopo il suo arrivo, le varie aziende esperte nel settore si sono occupate di effettuare il teardown del device, questa volta il merito è dei ragazzi di Rewa Technology, il device, come già sappiamo è molto simile almeno esternamente ad iPhone 14, all’interno però ci sono alcune novità di cui tener conto.

Le capacità delle batterie

La differenza che ovviamente salta di più all’occhio è rappresentata dal modulo fotocamera, in questo smartphone infatti abbiamo un modulo singolo a differenza di iPhone 14 che invece mostra un comparto doppio composto dall’unità principale più il grandangolo, tale differenza però comporta una significativa riduzione delle dimensioni che ha permesso ad Apple di installare una batteria un po’ più capiente anche rispetto a quella di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Base, cosa che ovviamente unita alla presenza di una GPU con un core in meno all’interno della versione ad hoc del chip A18 montato al suo interno, consente ovviamente un’autonomia più corposa al device che dura decisamente tanto anche se usato in modo intensivo, ecco di seguito le capacità