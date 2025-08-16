Apple iPhone 16 Pro ha un prezzo RIDICOLO su Amazon: sconto di 240 euro

Gli utenti finalmente possono davvero pensare di mettere le mani su Apple iPhone 16 Pro raggiungendo il massimo livello di risparmio possibile, questo grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di ogni singolo utente sul territorio nazionale. Il risparmio è nettamente superiore al normale, corrispondente ad uno sconto di circa 240 euro sul valore originario di listino.

Lo smartphone rientra perfettamente nella fascia più alta del mercato, mettendo sin da subito a disposizione di tutti gli utenti alcune delle migliori specifiche del momento, quali possono essere ad esempio il display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, passando anche per tecnologia Super Retina XDR OLED ed una densità di 460 ppi, che termina con refresh rate a 120Hz.

Il processore è Apple A18, esa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,78GHz, passando comunque per una GPU Apple 6-core che viene completata dalla presenza di circa 8GB di RAM. Il quantitativo di memoria interna varia in relazione alla variante che andate ad acquistare, ricordiamo che comunque non è espandibile, e resterà fisso a tempo indeterminato.

Apple iPhone 16 Pro, lo sconto che nessuno si aspettava è arrivato

L’occasione migliore del momento è direttamente applicata ad Apple iPhone 16 Pro, dispositivo che di base avrebbe un costo di listino di 1239 euro, ma che grazie alla promozione corrente applicata direttamente da Amazon viene a costare circa 999 euro, approfittando così di una effettiva riduzione del 19%. Lo potete ordinare subito al seguente link.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da tre sensori differenti tra loro, con il principale da 48 megapixel ed il teleobiettivo, sempre da 48 megapixel, a farla da padroni, nel mezzo troviamo l’ultragrandangolare da 12 megapixel.