KIA PV5, al debutto il Van elettrico modulare

La casa automobilistica della Corea del Sud ha finalmente presentato ufficialmente uno dei suoi ultimi progetti destinato ad automobilisti che sono in certa di una soluzione confortevole e spaziosa per poter viaggiare insieme alla famiglia. Parliamo del KIA PV5 che si contraddistingue per essere il primo modello della gamma Platform Beyond Vehicle (PBV).

Non a caso, infatti, si tratta di un Van con una lunghezza pari a 4,7 metri ma che dispone di una struttura modulare che consente all’utente di configurarlo a seconda delle proprie esigenze di guida. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo modello che si prepara a fare il debutto su strada.

KIA PV5: il Van elettrico modulare

In seguito alla diffusione di alcune immagini che anticipavano il Van elettrico che il costruttore automobilistico sudcoreano ha realizzato, arriva la presentazione ufficiale che mostra al mondo intero un nuovo modello in grado di adattarsi alle esigenze di qualunque utente. Non dimentichiamo che la particolarità della nuova piattaforma E-GMP.S è la capacità di offrire la massima flessibilità al fine di poter realizzare veicoli dotati di differenti carrozzerie. In tal modo, dunque, il costruttore può decidere di utilizzarla su veicoli di dimensioni differenti.

Con il KIA PV5, dunque, il marchio porta su strada il primo modello dotato di Platform Beyond Vehicle che dispone di una struttura modulare configurabile. Nello specifico, il Van verrà offerto sia nella versione per trasporto dei passeggeri che nella versione Cargo dedicata ai professionisti. Non mancherà inoltre, una versione denominata Chassis Cab che può essere utilizzato dall’utente in diverse circostanze.

Secondo quanto diffuso, il KIA PV5 sarà disponibile sia sul mercato coreano che su quello europeo a partire da metà 2025. Successivamente, il costruttore prevede di lanciare il Van anche su altri mercati. Per quanto riguarda i prezzi purtroppo ancora non sono stati comunicati.