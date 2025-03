IPhone 16e, nuovo top di Apple disponibile anche con TIM

Il nuovo smartphone di punta di casa Apple si appresta a conquistare gli utenti e il mondo intero. Ci stiamo riferendo ovviamente al nuovo iPhone 16e, del quale sono da poco partite in veste ufficiali le vendite sui vari canali disponibili. Gli utenti, come sappiamo, possono acquistare questo nuovo device anche a rate tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, ora lo smartphone è disponibile all’acquisto anche con l’operatore telefonico TIM. Vediamo qui di seguito i prezzi ufficiali.

iPhone 16e, il nuovo top di gamma di Apple disponibile all’acquisto anche con TIM

In questi ultimi giorni sono partite le vendite ufficiali del nuovo top di gamma iPhone 16e anche a rate con l’operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno acquistare questo fantastico smartphone in comodissime rate mensili attraverso i più importanti telefonici presenti sul territorio italiano. Con TIM, in particolare, gli utenti lo potranno acquistare in diversi tagli di memoria.

Nello specifico, gli utenti potranno decidere di acquistare il nuovo smartphone con il finanziamento TIM Fin senza alcun anticipo e anche a tasso zero sia nei negozi fisici autorizzati TIM sia sul sito ufficiale dell’operatore. Gli utenti dovranno pagare un importo variabile in base al taglio di memoria prescelto. Con il taglio di memoria da 128 GB, in particolare, gli utenti dovranno pagare 24 euro al mese per 30 mesi oppure 30 euro al mese per 24 mesi.

Con il taglio di memoria da 256 GB, invece, gli utenti dovranno pagare un importo pari a 29 euro per 30 mesi oppure 36 euro per 24 mesi. Infine, con il taglio di memoria pari a 512 GB, gli utenti dovranno pagare un importo pari a 38 euro per 30 mesi oppure 48 euro per 24 mesi. All’acquisto del nuovo smartphone, gli utenti potranno poi abbinare l’attivazione di una delle super offerte di rete mobile proposte al momento dall’operatore telefonico TIM.