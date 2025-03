HONOR presenta i suoi nuovi dispositivi al MWC 2025

In occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Honor ha rinnovato il suo impegno nell’innovazione puntando sull’intelligenza artificiale con il suo ambizioso Alpha Plan. Nella sua presentazione non sono mancati anche nuovi dispositivi. Tra quest’ultimi troviamo il tablet Pad V9 e lo smartwatch di punta Watch 5 Ultra. A cui si uniscono i nuovi auricolari Earbuds Open e il laptop MagicBook Pro 14. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di suddetti prodotti.

Honor: i nuovi dispositivi attesi sul mercato

Lo smartwatch Watch 5 Ultra è il fiore all’occhiello tra le novità presentate. Ciò grazie alle sue caratteristiche premium e alle funzionalità avanzate. Il dispositivo presenta cassa in titanio e vetro zaffiro. È dotato di un display OLED LTPO da 1,5 pollici. Con refresh rate variabile fino a 60 Hz. La risoluzione è di 466×466 pixel.Con uno spessore di 11,5 mm e un peso di 51,8 g, il Watch 5 Ultra offre un’autonomia fino a 15 giorni. Ciò grazie alla batteria da 480 mAh.

L’interfaccia è navigabile sia tramite touch screen sia tramite corona digitale. Offre un’ampia personalizzazione con oltre 10.000 quadranti disponibili. Inoltre presenta il supporto per oltre 100 attività sportive. Suddetto smartwatch è il primo di Honor a integrare un sensore ECG istantaneo. Oltre ad essere progettato per le immersioni fino a 40 metri di profondità. I cinturini sono disponibili in fluoroelastomero, per la versione con cassa nera. In alternativa, c’è quello in pelle per la versione con cassa marrone.

L’Honor MagicBook Pro 14 è dotato di un display OLED da 14,6 pollici. Con risoluzione 3.120 x 2.080 pixel. Insieme a refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca ci sono i processori Intel Core Ultra 5 225H o Core Ultra 9 285H. Affiancati da 16, 24 o 32 GB di RAM. Insieme a SSD PCIe 4 da 1 TB. La batteria da 92 Wh assicura un’ottima autonomia. Il dispositivo include una tastiera retroilluminata con scanner di impronte digitali. Inoltre, è dotato di diverse porte USB-A e USB-C, HDMI 2.1 e una webcam FHD.

L’Honor Pad V9 è un tablet dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un display LCD IPS LCD da 11,5 pollici. Con risoluzione 2800 x 1840 pixel. E refresh rate adattivo fino a 144 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition. Accompagnato da configurazioni con 8 o 12 GB di RAM. E fino a 512 GB di archiviazione interna. Tra le altre caratteristiche troviamo una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus. Mentre quella frontale è da 8 MP. La batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida a 66W garantisce un’ottima autonomia. Il tablet supporta anche l’uso del pennino (acquistabile separatamente). Si basa su MagicOS 9.0 con Android 15. Infine, Honor ha presentato anche gli Earbuds Open. Suddetti auricolari però sono già disponibili per l’acquisto.