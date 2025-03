Desner Y300: la microcar elettrica che conquista la città

Desner Auto amplia la sua gamma di veicoli elettrici con la Desner Y300, un quadriciclo pesante di appena 3 metri. Definita come la “baby” W300, la Y300 è stata pensata per chi cerca un mezzo compatto e versatile per muoversi nel traffico. Il suo design sarà pur essenziale ma è anche molto funzionale. Ad occhio, quello che colpisce è la sua lunghezza di soli 3.000 mm, oltre che la larghezza di appena 1.498 mm e un’altezza di 1.630 mm. Una delle principali novità è la possibilità di scegliere tra due versioni. C’è infatti la Family, che può ospitare fino a quattro passeggeri, e poi Cargo. Quest’ultima è ideale per i professionisti che necessitano di uno spazio di carico più ampio. Un’opzione intelligente per chi desidera spostarsi agilmente.

Ma come si comporta la Desner Y300 su strada? Parliamo ovviamente di un motore elettrico, ma le sue caratteristiche precise non sono ancora state rivelate. Si sa per adesso che la Desner riesce a toccare i 90 km/h. Questo la rende adatta non solo alle vie cittadine, ma anche a brevi tratti extraurbani. Con una batteria da 13,9 kWh, il quadriciclo ottiene poi un’autonomia di 170 km. Il marchio ha voluto precisare che si tratta di un dato basato sul ciclo CLTC, ma potrebbe variare in condizioni di utilizzo reali.

Prezzo e optional: Desner Y300 per tutte le esigenze

E il prezzo? La Desner Y300 è offerta a 8.500 euro, grazie a uno sconto di 2.000 euro offerto dall’azienda. Un costo competitivo per un veicolo che, oltre a essere innovativo, viene fornito con un pacchetto assistenza di IMA ITALIA ASSISTANCE per cinque anni. Desner ha pensato anche ai dettagli: tra gli optional disponibili ci sono i cerchi in lega, l’aria condizionata e un sistema infotainment con supporto ad Apple CarPlay e Android Auto. La Y300 si inserisce in un mercato sempre più orientato verso soluzioni sostenibili e pratiche. Sarà davvero il veicolo che cambierà il nostro modo di muoverci in città? Desner punta su questo quadriciclo per ritagliarsi uno spazio importante nel settore delle microcar elettriche. E con caratteristiche simili, è difficile pensare che possa fallire.