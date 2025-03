HONOR: in arrivo 7 anni di aggiornamenti per i dispositivi Android

HONOR ha svelato una nuova strategia per il suo marchio. L’azienda, infatti, ha annunciato l’HONOR ALPHA PLAN. Si tratta di una trasformazione importante per HONOR. L’azienda punta a diventare leader nell’ecosistema dei dispositivi AI con un investimento di 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. In tal modo, HONOR si impegna a ridefinire il rapporto tra individui e tecnologia. Ciò integrando l’intelligenza artificiale nei suoi dispositivi e promuovendo un ecosistema aperto basato sull’innovazione e sulla sostenibilità. E non è tutto. HONOR ha annunciato anche l’intenzione di offrire sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Insieme a quelli di sicurezza per la sua serie di punta HONOR Magic. Tale intervento partirà dai mercati dell’UE.

HONOR: le novità annunciate dal marchio

A tal proposito, il CEO James Li ha rilasciato un’importante dichiarazione al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Qui ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i principali attori del settore. Ciò al fine di sviluppare un ecosistema AI veramente inclusivo. Il piano si basa su tre pilastri fondamentali: innovazione tecnologica, sicurezza dei dati e sostenibilità ambientale. Li ha dichiarato che HONOR ALPHA PLAN non è solo un progetto aziendale, ma una visione globale per il futuro della tecnologia. L’azienda crede che l’AI debba essere accessibile a tutti, migliorando la vita quotidiana delle persone e contribuendo a un mondo più sostenibile.

HONOR ha inoltre presentato nuove tecnologie AI che ridefiniranno l’esperienza d’uso degli smartphone. Come un agente mobile intelligente capace di gestire appuntamenti e ottimizzare le attività quotidiane. Ciò insieme a tecnologie avanzate per migliorare la qualità fotografica e nuove soluzioni per il trasferimento ultra-rapido di file tra dispositivi. Inoltre, HONOR introdurrà un sistema avanzato di riconoscimento AI per identificare contenuti manipolati. Garantendo così una maggiore sicurezza.

Sette anni di aggiornamenti

La novità importante presentata da HONOR riguarda la possibilità di ottenere sette anni di aggiornamenti. Tale decisione pone l’azienda tra i pochi marchi del settore a garantire una copertura software così estesa. Assicurando così dispositivi sempre aggiornati, sicuri e performanti. I primi a beneficiare di suddetta iniziativa saranno gli utenti di HONOR Magic7 Pro nei mercati europei. L’estensione del supporto, oltre a migliorare l’esperienza utente, contribuirà a limitare i rifiuti elettronici. A tal proposito, HONOR ha annunciato di voler raggiungere la neutralità operativa delle emissioni di carbonio entro il 2040. Inoltre, punta ad estendere tale obiettivo all’intera catena di fornitura entro il 2050.

Oltre alle innovazioni software, HONOR ha presentato nuovi dispositivi destinati a rivoluzionare il mercato. Tra cui il l’AI PC MagicBook Pro 14. Un dispositivo progettato per offrire prestazioni potenziate dall’AI in un design elegante. Inoltre, è compreso anche il Pad V9. Un tablet ottimizzato per l’apprendimento e il lavoro grazie a funzioni basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda ha inoltre lanciato lo smartwatch Watch 5 Ultra, con 15 giorni di autonomia e avanzate funzionalità per il fitness. Infine, sono compresi gli auricolari ergonomici Earbuds Open, che offrono traduzione AI e interpretazione in tempo reale.

La combinazione di intelligenza artificiale, aggiornamenti software prolungati e sostenibilità dimostra come HONOR stia lavorando per creare un ecosistema tecnologico che metta realmente al centro l’utente.