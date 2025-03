Auto 2025: la Dacia Sandero domina, Tesla in caduta libera

Il 2025 inizia con una conferma nel mercato automobilistico europeo. La Dacia Sandero continua a essere l’auto più venduta, con 21.309 unità. Anche se ha registrato un calo del 15% rispetto allo scorso anno, resta saldamente al vertice. A gennaio 2025, le immatricolazioni complessive sono scese dell’1,9%, con una forte contrazione per le auto endotermiche e plug-in. Solo le elettriche hanno mostrato segni di crescita. Queste hanno avuto un incremento del 38% rispetto all’anno precedente. A destare attenzione, però, è stato il calo drammatico di Tesla. L’azienda di Musk ha chiuso gennaio con un sorprendente -45%. Gli analisti di Jato Dynamics attribuiscono questo crollo principalmente a due fattori. Da un lato c’è l’arrivo del restyling della Model Y che ha rallentato le vendite. Dall’altro, il crescente coinvolgimento di Elon Musk in politica sembra aver influito negativamente sulla percezione del marchio. Non è un segreto che non sia molto apprezzato in Europa. La Model Y, ciononostante, resta la seconda auto elettrica più venduta del mese, anche se con un calo del 46%.

I marchi auto cinesi avanzano, Volkswagen e Renault in crescita

In questo scenario in evoluzione, i marchi cinesi hanno colto l’occasione. A gennaio hanno registrato una crescita del 52%, con 37.134 auto immatricolate. Pur con una quota di mercato ancora bassa, i marchi cinesi si stanno affermando, grazie soprattutto alla spinta degli ibridi. Dopo l’imposizione dei dazi sulle auto elettriche cinesi, i produttori hanno puntato sugli ibridi, ottenendo un buon successo. Nel frattempo, i grandi gruppi automobilistici europei si stanno difendendo bene. Il Gruppo Volkswagen ha visto un aumento del 5% nelle immatricolazioni, mentre Renault ha registrato una crescita del 7%. Al contrario, Stellantis ha sofferto un calo significativo del 16%. La domanda da porsi ora è: la Tesla riuscirà a invertire la rotta nei prossimi mesi? I marchi cinesi continueranno la loro ascesa con le loro auto? Una cosa è certa però e che il mercato automobilistico europeo del 2025 si preannuncia più competitivo che mai.