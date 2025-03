Xiaomi al MWC 2025: auricolari premium e wearable di alta gamma

C’è fermento quest’anno al MWC 2025 di Barcellona. Tanti sono i prodotti lanciati e molte sono le novità tecnologiche ricche di innovazione. Tra i brand, Xiaomi anche ha presentato una serie di gadget ultra tech. Tra i device più interessanti ci sono i nuovi Xiaomi Buds 5 Pro, disponibili anche in una variante Wi-Fi. Questi auricolari wireless, di fascia alta, regalano a chi li indossa un audio eccezionale. Gli Xiaomi Buds 5 Pro sono infatti dotati di un sistema con triplo driver coassiale e doppio amplificatore che consente loro una qualità del suono superiore. Il tutto supportato dalla tecnologia Snapdragon Sound e dal codec AptX Lossless, che permette di raggiungere una risoluzione audio di 48kHz/24 bit con una banda di 2,1 Mbps. Cosa rende però davvero speciali i Buds 5 Pro? La versione Wi-Fi, che raddoppia la banda a 4,2 Mbps, permette una risoluzione ancora più elevata di 96kHz/24 bit. Anche l’autonomia è impressionante. Si hanno ben 40 ore totali di riproduzione. E l’ANC ibrida? Riduce i rumori esterni fino a 55 dB, per un’immersione sonora totale nella musica senza distrazioni

Xiaomi Watch S4 e Band 9 Pro: monitoraggio e stile

Non sono solo gli auricolari a fare notizia. Xiaomi ha portato a Barcellona anche il suo nuovo Watch S4, uno smartwatch già presentato in Cina ma che ora raggiunge una platea globale. Il dispositivo sfoggia un display AMOLED da 1,43 pollici, con luminosità fino a 1.500 nit e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Questo garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. È dotato di GPS, sensori avanzati per la salute e una batteria di 486 mAh che assicura fino a due settimane di autonomia. Un’opzione perfetta per chi vuole coniugare stile e funzionalità senza preoccuparsi della ricarica frequente. Per chi preferisce un dispositivo più compatto? Ecco lo Xiaomi Band 9 Pro. Disponibile anche nella nuova colorazione Cream White, mantiene tutte le specifiche tecniche che l’hanno reso famosa. Il display AMOLED da 1,74 pollici è luminoso e nitido e i sensori un monitoraggio completo. Dallo schermo si possono leggere in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione del sangue e qualità del sonno. Con un’autonomia che arriva fino a 21 giorni, il Band 9 Pro è l’ideale per chi cerca un indossabile efficiente. Grazie poi alla sua resistenza fino a 5 atmosfere è perfetto anche per il nuoto. Xiaomi riesce quindi ancora una volta a unire design e innovazione, confermandosi tra i protagonisti del MWC 2025.