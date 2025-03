Instagram contro CapCut tramite Edits, ma il rilascio dell’app subirà dei ritardi

Instagram è pronta a sfidare CapCut, nota app per l’editing di foto e video, tramite una sua nuova applicazione chiamata Edits. Meta aveva già annunciato la data di rilascio della sua novità ma potrebbe aver riscontrato degli ostacoli. Accedendo all’App Store, infatti, la nuova data di rilascio indicata è il 31 marzo.

Adam Mosseri ha rivelato la nuova app nel mese di gennaio, indicando alcune delle caratteristiche che potrebbero indurre gli utenti ad abbandonare CapCut per poter sfruttare i vantaggi garantiti dalla nuova arrivata. Ecco, dunque, tutto quello che sappiamo sull’app in arrivo e l’impatto che potrebbe avere sulla piattaforma rivale.

Instagram lancerà Edits nelle prossime settimane

Edits si propone come applicazione destinata all’editing di video che affiancherà i creator, esperti e non, durante la realizzazione di Reel da condividere sui social. Sarà in grado di suggerire i contenuti virali così da ispirare gli utenti, i quali avranno la possibilità di registrare video direttamente dall’app e condividere con gli amici le bozze dei progetti realizzati. Una sezione dell’app sarà dedicata ai propri contenuti, così da poter tenere traccia di quanto realizzato e la condivisione su Instagram sarà agevolata e molto rapida. L’app, infatti, mira a diventare ciò che CapCut rappresenta per TikTok, cioè lo strumento principalmente utilizzato per la creazione e la modifica di video di qualità.

Meta ha già rivelato che l’app sarà disponibile inizialmente soltanto sui dispositivi iOS ma presto potrebbe essere estesa anche ad Android. La data di lancio inizialmente indicata era il 13 marzo ma a quanto pare sarà necessario attendere fino al 31 di questo mese prima di poter scaricare l’app e testarne la qualità. Tra qualche settimana, dunque, gli utenti avranno modo di scoprire quali saranno le novità introdotte da Meta su Edits e valutare se abbandonare CapCut o continuare a utilizzarla; o ancora, sfruttare le due app in base al social su cui si intendere condividere quanto realizzato.