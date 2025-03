Smart TV TCL a soli 145 euro: lo SCONTO MAI VISTO prima d’ora su Amazon

Acquistare una smart TV è tutt’altro che particolarmente costoso o difficile da raggiungere per gli utenti, proprio in questo inizio del mese di Marzo, infatti, è disponibile uno sconto particolarmente interessante sull’acquisto del modello TCL 32SF540, un dispositivo che prevede una diagonale da 32 pollici, con risoluzione in FullHD, il che permette di posizionarla praticamente ovunque si desideri, senza difficoltà di alcun tipo.

Il design è minimal, infatti le cornici sono estremamente sottili su tutti i bordi, leggermente più marcata inferiormente, dove si trova anche il ricevitore del telecomando, oltre a due piedi d’appoggio posizionati in prossimità degli angoli inferiori. Il sistema prevede compatibilità Dolby Audio DTS Virtual:X, per un audio di altissimo livello, oltre a controllo vocale ed anche supporto al bluetooth 5.0 per il collegamento ad esempio di sistemi audio esterni.

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte migliori del momento, iscrivendovi al canale Telegram dedicato con i prezzi migliori del giorno.

Smart TV TCL in promozione su Amazon oggi

Una promozione davvero imperdibile è disponibile su Amazon con la possibilità di acquistare la smart TV di casa TCL a meno di 150 euro, precisamente potete spendere solamente 146 euro per il suo acquisto, con un risparmio garantito del 27%, rispetto al valore consigliato di 199 euro. L’acquisto è da completare qui.

Spedizione diretta presso il vostro domicilio gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi estremamente ridotti, basteranno difatti pochi giorni per riceverla a casa. Le sue dimensioni, come anticipato del resto, sono tutt’altro che impegnative: 715 x 465 millimetri, comprensivi di piedi d’appoggio, ed uno spessore estremamente ridotto, non superiore agli 80 millimetri. Come era lecito attendersi ed immaginarsi, all’interno della confezione potete comunque trovare anche un telecomando per il controllo da remoto, per facilitarvi di molto la vita nella gestione del televisore, anche nella regolazione degli ingressi e similari (ma non solo).