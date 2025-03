TIM 5G Power Famiglia: una super promo per chi ha TIM a casa

Al giorno d’oggi, attivare una nuova promozione sul proprio numero di cellulare sicuramente è una procedura necessaria ma allo stesso tempo da svolgere con attenzione dal momento che serve scegliere l’offerta decisamente più adatta alle nostre esigenze e soprattutto in grado di soddisfare tutti i bisogni che nutriamo, sia dal punto di vista delle caratteristiche offerte dalla promozione sia dal prezzo da pagare mensilmente, per fortuna in Italia le possibilità non mancano dal momento che sono presenti tantissime operatori telefonici che ogni mese aggiornano i propri cataloghi di offerte con promozioni davvero interessanti e con costi variegati in grado di accontentare chiunque.

Tra questi operatori, sicuramente uno che merita attenzione è TIM, l’operatore nazionale infatti vanta un catalogo davvero vasto che annovera il proprio interno offerte sia per il numero di casa che per il proprio smartphone, queste ultime sono farcite di tantissime opzioni supplementari che rendono ovviamente le promozioni ancora più accattivanti, oggi vi parliamo proprio di una di queste che consente, nel caso abbiate già un’utenza domestica, di usufruire di una promozione mobile davvero interessante, vediamo insieme che cosa offre.

La potenza del 5G senza limiti

Se avete già un abbonamento presso TIM per l’ambiente domestico, potete tranquillamente accedere ad un’offerta dedicata che vi consente di avere al costo di 9,99 € al mese la bellezza di giga illimitati in connettività 5G ultra con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta è disponibile importa e anche se decidete di attivare un nuovo numero e non a costo di attivazione, il pagamento della tariffa mensile avviene tramite addebito direttamente sul conto corrente tramite il quale pagate anche l’offerta di casa.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è semplicemente procedere all’attivazione online che vi permette di accedere a questa super offerta effettuando nel caso ne abbiate bisogno anche la portabilità da un altro operatore, mantenendo il vostro numero, sicuramente allo stato attuale rappresenta una delle offerte più convenienti attualmente presenti sul mercato.