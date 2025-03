Infinix pronta a superare Samsung con uno smartphone Flip Tri-fold

Il 2025 sarà un anno ricco di sfide per Samsung. L’azienda si è concentrata finora sui suoi smartphone pieghevoli, dispositivi che le hanno permesso di ottenere dei grandi risultati negli ultimi anni e su cui il colosso punta sempre di più sviluppando soluzioni che vanno a migliorare le loro caratteristiche. L’impegno, però, è rivolto anche alla realizzazione del Samsung Galaxy S25 Edge, il dispositivo ultra sottile tramite cui mira a sferrare un duro colpo a Apple. Nonostante ciò, una terza novità potrebbe rendere l’anno ancora più interessante: l‘arrivo di un Galaxy Tri-fold.

Da tempo Samsung manifesta il suo interesse nei confronti degli smartphone in grado di piegarsi più volte su se stessi e potrebbe mancare davvero poco all’arrivo della prima versione capace di piegarsi per ben tre volte. L’affermazione sul mercato non sarà però così semplice. Mentre Tecno lancia la sfida allo smartphone più sottile di sempre, un’altra azienda potrebbe avere in serbo una sorpresa poco piacevole per il colosso sudcoreano. Infinix sembrerebbe essere al lavoro su un dispositivo Flip Tri-Fold, il suo nome è Infinix Series Mini Tri-fold.

Infinix pronta a sfidare Samsung con un pieghevole a conchiglia tri-fold

Somiglierà al Samsung Galaxy Z Flip ma sarà capace di piegarsi su se stesso per ben tre volte. L’Infinix Series Mini Tri-Fold avrà due meccanismi a cerniera che divideranno il display in tre porzioni e potrà essere utilizzato in posizioni differenti che permetteranno all’utente di usufruire di una minore o maggiore superficie d’utilizzo in base alle sue esigenze. Non conosciamo le sue specifiche tecniche ma le immagini rivelano la presenza di un comparto fotografico davvero interessante con due sensori dalle dimensioni generose. Peculiarità interessante, anche in questo caso, sarà lo spessore particolarmente ridotto del dispositivo.

È opportuno sottolineare che le immagini non rappresentano il dispositivo reale ma soltanto un’idea di ciò che l’azienda intende realizzare. Infinix potrebbe riscontrare difficoltà che impediranno il raggiungimento di alcuni obiettivi andando così a modificare lo smartphone. Sarà interessante scoprire quale sarà l’accoglienza del pubblico nei confronti di uno smartphone pieghevole inedito e in che modo l’azienda aggirerà i possibili ostacoli.