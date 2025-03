Morgan Supersport, presentazione ufficiale l’11 marzo 2025

Arrivano novità importanti dal marchio automobilistico britannico Morgan Motor Company che annuncia l’arrivo ufficiale di una nuove sportiva. Parliamo del nuovo modello denominato Supersport che sarà svelato tra soli pochi giorni.

Non a caso, il costruttore britannico ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di quattro ruote confermando la notizia mediante la pubblicazione di un post sui social, post che ha svelato che la data scelta per l’importante evento è quella dell’11 marzo 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questa nuova sportiva di punta.

Morgan Supersport: attesa per l’evento ufficiale

In vista di una presentazione ufficiale non manca mai l’entusiasmo da parte degli appassionati del settore automotive. Nel caso della nuova sportiva del marchio britannico non può certamente non esserci tanta attesa e voglia di scoprire tutti i dettagli che andranno a contraddistinguere la vettura.

Alcune immagini diffuse nelle scorse settimane mostravano come protagonista un’elegante coupé contraddistinta dall’unione tra il design della Plus Six e della Plus Four a dettagli estetici che ricordano senza alcun dubbio la nota gamma Aero.

Quel che sappiamo, inoltre, è che la Morgan Supersport avrà alla base piattaforma ottimizzata e disporrà di un motore turbo a sei cilindri fornito dalla casa automobilistica BMW. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere ottimizzato per riuscire a sprigionare fino a 380 CV. Dettaglio che consentirebbe senza alcun dubbio di aumentare le prestazioni di questo modello sportivo che punta a conquistare tantissimi utenti.

L’estetica della Supersport sarà meno tradizionale rispetto al passato ma l’intenzione del costruttore sembrerebbe non essere quella di includere molta tecnologia a bordo della vettura. Non a caso, infatti, l’esperienza di guida sarà contraddistinta da dettagli analogici.

Non ci resta che attendere l’11 marzo 2025, giorno scelto dalla casa automobilistica britannica per svelare al mondo intero la sua nuova sportiva.