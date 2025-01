Samsung Galaxy tri-fold: il super pieghevole arriverà quest'anno ma non per tutti

Se gli utenti credono che Samsung possa già sorprenderli con il prossimo lancio dei Galaxy S25 il 22 gennaio, ancora non hanno capito di fronte a cosa potrebbero trovarsi prossimamente. Stanno a quanto riportato infatti l’azienda sudcoreana, sulle orme di Huawei e del suo Mate XT, sarebbe per lanciare il suo primo tri-fold. Cos’è un tri-fold? Si tratta di un pieghevole che invece di due pannelli, ne ha tre, tutti ripiegabili in un’unica soluzione.

Qualcuno affermava che questo prodotto sarebbe stato pronto per il 2026 ma le ultime iscrizioni parlano del 2025. Secondo quanto riportato, il prossimo dispositivo Galaxy di Samsung però potrebbe non essere per tutti.

Specifiche e posizionamento del Galaxy tri-fold

Il nuovo Galaxy tri-fold dovrebbe far parte della gamma Galaxy e, viste le caratteristiche avanzate e il design innovativo, sarà probabilmente destinato a un pubblico di nicchia. Il Huawei Mate XT, diretto concorrente, ha un prezzo di circa 2.800 dollari, con picchi che hanno sfiorato i 10.000 dollari a causa della scarsa disponibilità. Il dispositivo Samsung potrebbe seguire una strategia simile, con un costo stimato di almeno 2.500 dollari.

Samsung sembra puntare a un target limitato, con un obiettivo di produzione fissato a 200.000 unità, ridotto rispetto alle aspettative deludenti di vendita dei Galaxy Z Flip e Z Fold. Questo suggerisce che l’azienda stia approcciando il nuovo formato con prudenza, testando il mercato prima di una produzione su larga scala.

Il design mostrato al CES 2025

Durante il CES 2025, Samsung ha presentato alcuni pannelli tri-fold funzionanti, offrendo un’anteprima del potenziale design del prossimo smartphone. Questi display innovativi, capaci di piegarsi in tre sezioni, rappresentano un significativo passo avanti rispetto ai classici dispositivi a conchiglia o doppia piegatura.

Concorrenza e strategia di lancio

Samsung potrebbe lanciare il Galaxy S25 Slim prima del tri-fold, previsto comunque entro la fine dell’anno. La strategia sembra mirata ad anticipare la presentazione dell’iPhone 17 Air di Apple, previsto per lo stesso periodo. Inoltre, il Galaxy tri-fold potrebbe competere con un possibile Pixel Fold 10, soprattutto se verrà svelato prima dell’annuncio ufficiale di Google.

Nonostante il prezzo elevato, il Galaxy tri-fold potrebbe rivelarsi uno dei dispositivi più innovativi del 2025, segnando un nuovo traguardo nel settore dei dispositivi pieghevoli, anche se il successo su larga scala dipenderà dalla capacità di Samsung di abbattere i costi di produzione.