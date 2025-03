Alfa Romeo Intensa: l’eccellenza italiana arriva sulle strade

Alfa Romeo ha scelto un palcoscenico simbolico per il debutto italiano della serie speciale Intensa: il Museo Storico di Arese. Questo evento segna l’arrivo della nuova gamma sulle Tonale, Stelvio, Giulia e Junior. Un segno evidente dell’impegno della casa automobilistica nell’offrire modelli che non sono solo auto, ma veri e propri simboli di passione, come raccontato da Orazio Satta Puliga. Ma cosa rende questa serie così speciale? Dettagli esclusivi e personalizzazione che esprimono al massimo lo spirito Alfa Romeo. Ogni modello presenta caratteristiche distintive, come i cerchi in lega bicolore e le finiture in Dark Miron, simbolo di eleganza e sportività. In particolare, la Tonale Intensa spicca per l’adozione di motorizzazioni ad alte prestazioni, come il ibrido plug-in da 280 CV. La versione Stelvio propone cerchi da 20 pollici e pinze freno con dettagli in oro chiaro, per un tocco di raffinatezza. E Giulia? Anche la berlina non delude, con cerchi da 19 pollici e interni in pelle con cuciture color cuoio. Per non parlare dell’Alfa Romeo Junior Intensa, il nuovo B-SUV con cerchi da 18 pollici e interni raffinati. Quale di questi modelli non vorreste vedere nella vostra garage?

Performance e lusso esclusivo per la nuova serie Alfa Romeo Intensa

Ogni versione della serie Alfa Romeo Intensa è pensata per offrire il massimo della performance. La Giulia e la Stelvio si distinguono per motori potenti da 280 CV, mentre la Tonale offre una gamma di motorizzazioni ibride, tra cui una versione ibrida da 160 CV e una Plug-In Hybrid Q4. La Junior Intensa, invece, punta su motorizzazioni più compatte ma altrettanto performanti, con una versione completamente elettrica da 156 CV. Tutto è pensato per chi cerca la perfezione in ogni dettaglio. E i prezzi? Si parte da 51.100 euro per la Tonale, ma si può arrivare fino a 72.100 euro per l’Alfa Romeo Stelvio Intensa. Insomma, l’eccellenza ha un prezzo. Ma in fondo, chi cerca il massimo della qualità deve anche investire per avere un prodotto che rappresenta il meglio della tradizione automobilistica italiana.