Mitsubishi Grandis: la leggenda diventa ibrida e si trasforma in SUV

Mitsubishi sta per rilanciare un nome storico, il Grandis, ma questa volta in versione SUV. A partire dall’estate, i clienti europei avranno a disposizione un nuovo modello. Deve ancora debuttare, ma pare già esser destinato a far parlare di sé. Con una lunghezza di 4.413 mm e una larghezza di 1.797 mm, il nuovo Grandis condividerà molte caratteristiche con il Renault Symbioz. Sarà però anche facilmente riconoscibile grazie alla griglia frontale ridisegnata e al logo Mitsubishi (ovviamente). Un ritorno gli appassionati attendevano e che probabilmente conquisterà anche una nuova clientela.

Questa versione non avrà modifiche tanto drastiche nella carrozzeria. Il SUV Mitsubishi manterrà la sua linea elegante e moderna che ha caratterizzato il progetto originale. Ma la vere novità risiedono al di sotto del cofano. Parliamo del motore ibrido E-Tech di Renault. Con un motore a benzina da 1.6 litri e un motore elettrico principale da 36 kW, il Grandis avrà una potenza complessiva di circa 145 CV. La Mitsubishi ha anche posto un’attenzione particolare all’efficienza e alla riduzione delle emissioni.

Una guida innovativa per la rinata Mitsubishi

Il Mitsubishi Grandis non si ferma alla motorizzazione, ma punta anche sulla tecnologia. Il sistema OpenR di Renault, con un display touch verticale da 10,4 pollici, porta il comfort digitale all’interno del SUV. Cosa significa questo per il conducente? Google, Apple CarPlay e Android Auto si integrano senza fili, offrendo un’esperienza di guida senza interruzioni. Ma non è solo questione di intrattenimento: il Grandis sarà dotato anche dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo e mantenimento della corsia faranno parte della dotazione standard. Non ci si può più permettere di ignorare la sicurezza, soprattutto su un SUV pensato per affrontare le strade europee. Eppure, questo è solo l’inizio: si vocifera già di un’altra versione completamente elettrica, che arriverà più avanti. Il Mitsubishi Grandis non è solo un ritorno, è una dichiarazione di intenti. Sarà in grado di conquistare i cuori degli automobilisti europei? Lo scopriremo presto, quando il modello verrà ufficialmente svelato a luglio 2025.