HoMobile rilancia l’offerta 5,99€ con 100GB e minuti illimitati

HoMobile, per chi non lo sapesse, è l’operatore virtuale del gruppo Vodafone. In questi giorni l’azienda ha deciso di riproporre una delle sue offerte più convenienti. Decidendo di proporre a tutti i clienti una tariffa che combina un prezzo competitivo con una generosa quantità di servizi. Ad oggi infatti, sarà possibile attivare l’offerta 5,99€. Una soluzione che include ben 100GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 60Mbps, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati. Questa proposta si distingue come una delle più vantaggiose nel mondo della telefonia mobile italiana. Un’ottima soluzione per chi cerca una connessione stabile e un ampio pacchetto di minuti e dati a un prezzo contenuto.

HoMobile: opzioni aggiuntive e vantaggi del roaming UE

L’offerta HoMobile non è riservata solo ai nuovi clienti. Ma anche a coloro che desiderano effettuare la portabilità da altri brand. Per questi ultimi, sono previste condizioni di attivazione diverse, a seconda del gestore di provenienza. Per chi passa da operatori virtuali minori come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, il costo di attivazione è in promozione a 2,99€. Invece, chi arriva da operatori principali come TIM, Vodafone, WindTre, Very Mobile o Fastweb dovrà sostenere un costo di 29,90€. In più vi è l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica.

Se il piano base non fosse sufficiente, HoMobile offre opzioni extra per chi desidera una velocità maggiore. Infatti, per soli 1,29€ al mese, è possibile attivare il servizio “ho. Il Turbo”. Quest’ ultimo consente di navigare in 5G, con velocità che possono arrivare fino a 2Gbps. In alternativa, è possibile attivare “ho.+”, a 1,99€ al mese, che offre gli stessi vantaggi in termini di connessione 5G. Queste opzioni sono ideali per coloro che necessitano di una connessione ancora più veloce.

La promo poi, è compatibile con le nuove normative sul roaming UE. Garantisce quindi 7,60GB di traffico dati al mese per i viaggiatori, con minuti e SMS illimitati anche all’estero. Per chi cerca maggiore flessibilità, Homobile offre anche il servizio “Riparti”. Il quale consente di rinnovare l’offerta prima del previsto quando il traffico dati sta per esaurirsi. Questo servizio è gratuito per la promo 5,99euro.

Infine, l’operatore ha deciso di proporre una SIM fisica gratuita. Mentre per chi preferisce una eSIM, il costo è di 1,99€. È anche possibile personalizzare il proprio numero telefonico per un piccolo supplemento di 4,99€. Grazie all’infrastruttura Vodafone, HoMobile garantisce una copertura estesa su tutto il territorio nazionale. Contribuendo così a rendere questa offerta una delle più allettanti del momento.