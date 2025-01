Al salone di Bruxelles Alfa Romeo aveva annunciato dei nuovi allestimenti per quanto riguarda le sue Giulia e Stelvio, uno tra questi che particolarmente è saltato all’occhio e l’allestimento Intensa il quale ora è stato annunciato in tutti i suoi dettagli e ci permette dunque di dare uno sguardo più approfondito su quelle che saranno le caratteristiche di questi due allestimenti e soprattutto il prezzo di vendita in Italia.

Giulia e Stelvio Intensa

Partendo da Alfa Romeo Giulia, l’allestimento Intensa corrisponderà alla presenza di cerchioni diamanti da 19 pollici abbinati alla presenza di un tricolore sugli specchietti retrovisori e interni in pelle con un supporto centrale color cuoio e cuciture dello stesso tono e un volante con rivestimento in alcantara e inserti in color cuoio.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo Stelvio, nella medesima variante offrirà le medesime caratteristiche della precedente e l’unica variazione riguarderà i cerchi in lega che passeranno a 20 pollici piuttosto che 19, gli interni invece manterranno le medesime rifiniture descritte sopra.

Per Alfa Romeo Giulia, oltre quanto descritto sopra l’azienda, includerà anche fari Full LED Matrix adattivi, volante in pelle riscaldato, parabrezza riscaldabile, audio premium Harmon Kardon, sospensioni attive, allarme antifurto e ADAS di Livello 2.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni montate all’interno, avremo numerose varianti a disposizione: benzina da 280 cavalli e trazione integrale, JTDM da 210 cavalli e trazione integrale e in ultimo JTDM da 160 cavalli ma con trazione posteriore, il prezzo partirà da 62.000 euro.

Stelvio godrà delle medesime caratteristiche tecnologiche di Giulia ma avrà motorizzazione Turbo Benzina da 280 CV con trazione integrale e JTDM da 210 sempre con trazione integrale e da 160 CV ma trazione posteriore, il prezzo in questo caso partirà da 67.100 euro

Non rimane dunque che attendere eventuali dettagli aggiuntivi direttamente da parte di Alfa Romeo, che probabilmente nel corso dell’anno non mancherà ad offrire delle schede tecniche più approfondite per le sue due nuove varianti di due auto molto amate dal pubblico.