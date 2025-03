Smart TV Hisense a 150 euro: lo SCONTO migliore del momento su Amazon

Acquistare una smart TV di qualità sta diventando con il tempo davvero sempre più facile per tutti i consumatori, la promozione che in questi giorni sta impazzando sul territorio italiano è tra le migliori di sempre, con la possibilità di mettere le mani su un modello di casa hisense con un prezzo di vendita fortemente più basso del normale.

Il modello attualmente in offerta sconto prevede una diagonale da 32 pollici, si tratta del modello 32A4N, che viene caratterizzato dalla presenza di tanta tecnologia di ottima qualità al suo interno. Trattasi di una smart TV VIDAA U7, con game mode, completamente compatibile con Amazon Alexa ed anche utilizzabile con DVB-T2/S2 HEVC10, oltre a lativù integrati. Un prodotto che permette, ovviamente, l’installazione di software di terze parti, in termini di applicazioni adatte per lo streaming.

Smart TV Hisense: ecco la promozione su Amazon

Ottima occasione per spendere relativamente poco sull’acquisto di una smart TV, il prodotto Hisense di cui vi stiamo parlando nell’articolo, infatti, prevede una forte riduzione del prezzo originario di listino di 219 euro, fino a scendere a soli 157 euro, con la promozione che sconta il 28%. L’ordine può essere completato al seguente link.

Il prodotto può facilmente essere controllato direttamente da remoto con l’ausilio di un telecomando, incluso in confezione, il cui funzionamento è direttamente a pile. Il sistema operativo è semplificato, così può essere facilmente utilizzato da ogni consumatore, prevede una risoluzione massima di riproduzione a 1080p, con tutti i limiti legati alla tecnologia LCD, sebbene comunque si tratti di un prodotto veramente molto economico, e questo va assolutamente considerato in fase d’acquisto. L’unica colorazione disponibile è la nera, non ne esistono altre, almeno al momento attuale.