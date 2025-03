Google Pixel 8a: sconto da NON PERDERE su Amazon

Il Google Pixel 8a rappresenta la versione del Google Pixel pensata per gli utenti che non sono disposti a spendere cifre più alte per l’acquisto dello smartphone di fascia medio/alta, anche grazie alla presenza sul mercato da qualche anno, che lo porta a costare al giorno d’oggi poco meno di 400 euro.

Il risparmio in questo caso va a toccare un prodotto di altissima qualità generale, le sue dimensioni sono tutt’altro che particolarmente elevate, raggiungendo per la precisione 152,1 x 72,7 x 8,9 millimetri di spessore, con un peso di 188 grammi, in modo da poterlo trasportare ovunque vogliate senza particolare sforzo o difficoltà. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un OLED con refresh rate a 120Hz, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, alle cui spalle si può trovare una densità di pixel di 431 ppi, ed anche protezione Gorilla Glass 3.

Collegatevi subito al seguente canale Telegram, così potrete avere i codici sconto Amazon gratis ed anche le migliori offerte in esclusiva sul vostro smartphone.

Google Pixel 8a: arriva la promozione su Amazon

Google Pixel 8a costa davvero molto poco grazie alla promozione su Amazon, la spesa che l’utente si ritrova a sostenere in fase d’acquisto prevede un listino iniziale di 549 euro, ma proprio con lo sconto di cui sopra viene prevista una riduzione del 27%, per arrivare a spendere solamente 399 euro per l’acquisto. Potete ordinarlo al seguente link.

Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, conta due sensori differenti: un principale da 64 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 13 megapixel, ultragrandangolare di ottima qualità generale. Il tutto porta a realizzare scatti fotografici a 9238 x 6928 pixel, con un angolo di ripresa di 120 gradi, ed una fotocamera frontale da 13 megapixel con apertura F2.2. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, mentre la batteria è più che sufficiente per riuscire a garantire una buona usabilità quotidiana, anche sul lungo periodo.