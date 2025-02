Xiaomi 14T, il prezzo AMAZON è davvero FOLLE solo OGGI

La fascia media della telefonia mobile è davvero ricca di prodotti di alta qualità, sempre pronti a far risparmiare i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, come nel caso di Xiaomi 14T, che in questo periodo può essere acquistato con un risparmio assolutamente importante rispetto al listino, grazie ad uno sconto Amazon a dir poco imperdibile.

Il prodotto presenta dimensioni perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 195 grammi di peso, con dimensioni di 160,5 x 75,1 x 7,8 millimetri di spessore. Alla base si trova un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, che presenta densità di 446 ppi, tecnologia AMOLED con refresh rate a 144Hz, ed anche 16 milioni di colori. Il processore è il MediaTek Dimensity 8300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,35 Ghz, che prevede oltretutto una GPU Mali-G615, con alle spalle 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna variabile, in relazione al taglio che andrete voi stessi a selezionare.

Xiaomi 14T: un prezzo inedito su Amazon

Acquistare lo Xiaomi 14T ad un prezzo molto conveniente è sempre possibile grazie all’ottima promozione disponibile su Amazon, il valore di listino del prodotto di 649,90 euro, viene abbassato del 23% in automatico da parte di Amazon, cosicché il consumatore si ritrova a dover versare un contributo finale di soli 499 euro. Acquistatelo al seguente link.

Il comparto fotografico non delude assolutamente le aspettative dei consumatori, con la presenza nella parte posteriore di ben tre sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, per finire con un effetto bokeh/macro da 12 megapixel. Anteriormente è disponibile un sensore da 32 megapixel, con una buonissima resa generale.