1Mobile: tantissimo 5G a basso prezzo con questa promozione

Se siete stanchi della promozione che state sfruttando sul vostro smartphone e volete cambiarla con una più aggiornata e più ricca di possibilità, sicuramente un provider da prendere in considerazione è rappresentato da 1Mobile, l’operatore è tinto di rosso infatti da un po’ di tempo sta scalando le classifiche offrendo ai propri consumatori dei servizi sempre migliorati e con caratteristiche decisamente di alto livello, per fare un esempio l’operatore virtuale ha attivato recentemente la connettività 5G risultando uno tra i primi ad offrire questa caratteristica nel mondo degli operatori virtuali, nel farlo ha lanciato ovviamente delle promozioni ad hoc che garantiscono tutto il necessario per un’esperienza d’uso decisamente soddisfacente, tra cui spicca per l’appunto alla presenza della connessione di ultima generazione attivata di default, se dunque avete uno smartphone che supporta questo tipo di connettività oggi vi descriviamo un’offerta che sicuramente potrebbe interessarvi, vediamola insieme.

Tanti giga in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, ma non è finita qui, il vero pezzo forte dell’offerta è rappresentato dal prezzo, il primo mese infatti pagherete soltanto cinque euro per poi pagare 7,99 € al mese a partire dal secondo, ma non è tutto, infatti l’offerta in questione garantisce la portabilità gratuita da qualsiasi operatore presente, l’unica cosa a cui dovete prestare attenzione è il costo di attivazione che vale come contributo per la Sim pari a cinque euro, di conseguenza all’inizio con una spesa di 10 € vi porterete l’intero pacchetto a Casa senza nessun tipo di problema.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore vestito di rosso per poi procedere all’attivazione online in pochi semplici clic, vi basterà accedere alla pagina ufficiale dell’offerta per poi seguire la procedura guidata che risulta facile e intuitiva.