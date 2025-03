Lynk & Co 08, il SUV ibrido plug-in arriva in Europa

Il costruttore automobilistico cino-svedese porta al debutto un nuovo modello su cui ha lavorato di questi ultimi anni. Si tratta del SUV ibrido Plug-in Lynk & Co 08, annunciato in Cina nel 2023 e, che adesso è pronto per andare a competere con altri modelli già presenti sul mercato.

Non a caso, dunque, con questo nuovo modello, la casa automobilistica cino-svedese porta avanti un’importante strategia che include la realizzazione di nuovi modelli a basse emissioni in grado di contraddistinguersi grazie a caratteristiche tecniche eccellenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza su questo nuovo modello ibrido plug-in che si prepara ad arrivare sulle strade del Vecchio Continente.

Lynk & Co 08 arriva in Europa

Sono davvero tante le novità che in questo 2025 i costruttori stanno finalmente portando al debutto dopo un dettagliato lavoro effettuato al fine di perfezionare i modelli. E’ il caso del SUV ibrido plug-in Lynk & Co 08 che arriva ufficialmente anche sul mercato automobilistico italiano.

Nonostante il costruttore cino-svedese non abbia rilasciato dettagli in merito alle specifiche tecniche, sappiamo che modello già venduto in Cina si contraddistingue grazie a una lunghezza di 4.820 mm, una larghezza di 1.915 mm e un’altezza di 1.685 mm mentre il passo è di 2.848 mm.

Per quanto riguarda il look, il Lynk & Co 08 si caratterizza per la presenza di un frontale con firma luminosa che include tre segmenti a LED. Uno stile minimal contraddistingue, invece, l’interno dell’abitacolo che offre una strumentazione digitale dotata di schermo da 12,3 pollici mentre sulla plancia è trova spazio un display da 15,4 pollici dedicato al sistema di infotainment.

La Lynk & Co 08, in Cina, dispone di due opzioni di propulsione, un modello che può essere considerato base con motore turbo da 1,5 litri e 163 CV abbinato a un motore elettrico da 218 CV. Invece, la variante 4WD dispone di un secondo motore elettrico da 212 CV.

Secondo quanto diffuso, il SUV Lynk & Co 08 sarà disponibile negli allestimenti Core e More arriverà in Europa a giugno 2025 con un prezzo a partire da 52.995 euro.