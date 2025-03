OPPO al MWC 2025: l’IA al centro delle future strategie

Tra le aziende tech protagoniste del MWC 2025 non mancherà OPPO. Ed è proprio a Barcellona che il produttore cinese ha deciso di organizzare l’AI Tech Summit, evento che si terrà il 3 marzo. Non a caso, sarà un’occasione in cui l’azienda svelerà i lavori che sta portando avanti nel campo dell’intelligenza artificiale.

OPPO ha dunque scelto questa data per presentare al mondo intero la sua nuova strategia AI rendendo note quali saranno le funzionalità e annunciando le collaborazioni con realtà ormai consolidate nel campo dell’intelligenza artificiale.

OPPO AI Tech Summit: i dettagli dell’evento

Dedicare un evento alle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale confermano l’obiettivo prefissato dal produttore cinese, ovvero di mettere a disposizione di quasi 100 milioni di utenti funzionalità di AI generativa entro la fine di questo 2025 iniziato da appena due mesi.

Inutile ribadire che lo scopo dell’azienda cinese di elettronica sia quello di lanciare sul mercato nuovi smartphone ricchi di feature AI. Non dimentichiamo che OPPO punta a ottimizzare sempre di più le proprie strategie e, dopo aver offerto a 50 milioni di utenti device dotati di AI generativa entro la fine del 2024, sta lavorando per poter riuscire a raddoppiare i numeri. Dunque, entro la fine del 2025 punta a salire a ben 100 milioni di utenti.

Ecco perchè l’evento dell’AI Tech Summit rappresenta un’occasione indispensabile per poter fare conoscere a tutti aree di ricerca e sviluppo nell’AI e presentare, al tempo stesso, funzionalità utili sia per i modelli di smartphone attuali che futuri. Come anticipato in apertura, in occasione del summit saranno rese note anche le collaborazioni strette altri leader del settore.

Tutto ciò non può che confermare la volontà di OPPO di diventare un’azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Non ci resta dunque che attendere la data del 3 marzo 2025 per scoprire effettivamente quali saranno le proposte che OPPO metterà in campo per un futuro sempre più ricco di soluzioni basate sull’AI.