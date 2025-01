Lynk & Co, così come tanti altri costruttori del settore automotive, punta a stupire gli utenti con la presentazione di nuovi modelli. L’ultima novità presentata è infatti la nuova Lynk & Co 900 con cui punta a conquistare nuovi utenti e, di conseguenza, nuove quote di mercato.

Non a caso, si tratta di un modello a cui il costruttore ha lavorato duramente al fine di portare su strada un veicolo dalle buone prestazioni. Oltre a ciò, non passa certamente inosservato poiché ci troviamo davanti al veicolo più grande mai prodotto dal marchio cinese Lync & Co. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa nuova ammiraglia.

Lync & Co 900: i dettagli del nuovo modello cinese

Portare su strada nuovi modelli è l’obiettivo di tantissimi costruttori del settore delle quattro ruote. Un obiettivo condiviso che porta le azienda a progettare e realizzare modelli con caratteristiche uniche e sempre più ottimizzare rispetto al passato. In merito alla nuova ammiraglia della casa automobilistica cinese Lync & Co non possiamo non ribadire che il costruttore punta ad una crescita delle vendite di ben il 40% nel corso del 2025.

Nello specifico, il SUV Lynk & Co 900 è basato sulla piattaforma SPA Evo che consente di implementare tecnologie come le ruote posteriori sterzanti, la guida autonoma avanzata e un telaio digitale con AI. Per quanto riguarda le motorizzazioni, i modelli base hanno un sistema PHEV con un motore 1.5T e un motore elettrico da 160 kW all’anteriore e uno da 230 kW al posteriore. Tutto ciò per una potenza combinata di 720 CV. Le altre due varianti PHEV del SUV adottano invece un motore 2.0T. In questo caso, sappiamo che viene combinato un propulsore elettrico da 123 kW sull’asse anteriore e uno da 230 kW su quello posteriore, per 734 CV di potenza complessiva. Si arriva a ben 856 CV per la versione top di gamma che dispone di tre motori elettrici.

Per quanto riguarda la velocità della Lynk & Co 900 si parla di 200 km/h con una capacità di scatto da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi per la versione top di gamma. Non mancano all’interno tecnologie all’avanguardia come un grande schermo 6K da 30 pollici sospeso sulla plancia e un display strumenti da 12,66 pollici che può essere utilizzato dal conducente. Per maggiori informazioni in merito al costo dobbiamo ancora attendere notizie ufficiali.