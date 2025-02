Mercedes-Benz: test su strada delle prime batterie allo stato solido

Mercedes-Benz sta portando avanti una rivoluzione tecnologica con la sua prima auto equipaggiata con batterie allo stato solido. La casa automobilistica tedesca ha dato il via ai test su strada utilizzando una versione modificata della berlina elettrica EQS. L’auto è progettata per ospitare nuove celle sviluppate da Factorial Energy, azienda americana specializzata in soluzioni di accumulo avanzato. Le batterie allo stato solido potrebbero essere la chiave per un futuro a zero emissioni, grazie ai numerosi vantaggi che offrono.

Le batterie allo stato solido stanno attirando sempre più attenzione nel mondo automobilistico. Perché? Perché offrono una maggiore sicurezza rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Queste possono essere soggette a incendi o perdite. Esse hanno poi un peso inferiore e permettono di alleggerire l’auto. Non solo, queste celle hanno una densità energetica che può raggiungere i 450 Wh/kg. Tale cifra, oltre ad essere impressionante, garantirà una maggiore autonomia. Si stima che l’autonomia delle auto elettriche equipaggiate con queste batterie infatti possa aumentare del 25%. Mercedes-Benz sta quindi cercando di sfruttare questa tecnologia per migliorare le prestazioni dei propri modelli. La casa automobilistica vuole fare un passo avanti nella progettazione di un’auto elettrica sicura, efficiente e, soprattutto, duratura nel tempo. I test Mercedes sono appena iniziati, ma il potenziale di queste batterie potrebbe cambiare le carte in tavola..

Un progetto molto ambizioso per Mercedes

Il progetto Mercedes coinvolge anche il team della divisione High Performance Powertrains (HPP), noto per il suo expertise nello sviluppo di powertrain per la Formula 1. Insieme agli ingegneri Mercedes, hanno lavorato su una tecnologia brevettata che gestisce l’espansione e la contrazione delle celle durante la carica e la scarica. Come funziona? Un sistema di attuatori pneumatici supporta flottante le celle, consentendo una gestione ottimale delle deformazioni. Questo approccio potrebbe aumentare la durata delle celle, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Nei prossimi mesi, Mercedes-Benz continuerà ad affinare questa tecnologia, sia nei test su strada che in laboratorio. Sarà interessante scoprire come questa innovazione evolverà e se riuscirà a conquistare il mercato delle auto elettriche. Chi sa, forse il futuro delle batterie è già sulle strade.