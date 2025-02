Apple AirTag in SUPER SCONTO su Amazon: che offerta oggi

Le Apple AirTag possono essere acquistate dal pubblico in questi giorni con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, un prezzo molto più basso del normale, che spinge molto sulla volontà del consumatore di acquistare una combinazione di prodotti, e non solo il singolo AirTag.

La promozione di cui vi parliamo è attiva direttamente su Amazon, disponibile per ogni utente, anche senza un abbonamento Amazon Prime attivo, con sconto automaticamente applicato sulla pagina stessa del prodotto. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un singolo sconto sull’unità, ma su una set composto da quattro prodotti, in modo da poter godere sin da subito delle funzioni garantite da Apple AirTag con più device in contemporanea.

Apple AirTag: che sconto su Amazon

Stavate aspettando il momento giusto per acquistare le Apple AirTag? è finalmente arrivato, con la promozione attivata su Amazon, gli utenti possono non spendere i 129 euro previsti in origine per il suo acquisto, arrivando ad un investimento finale di soli 105 euro. L’ordine può essere completato direttamente premendo qui.

La confezione che andrete ad acquistare, come vi abbiamo anticipato, prevede 4 AirTag, quindi una dotazione sufficientemente vasta per poter iniziare sin da subito ad utilizzare il prodotto a piacimento. Da notare che possono essere utilizzati con i dispositivi Apple, per una più rapida integrazione, ed il funzionamento è garantito da pile agli ioni di litio (incluse nel prezzo). La configurazione è rapidissima, come per quanto riguarda la maggior parte dei prodotti dell’azienda di Cupertino, con integrazione diretta prevista anche con Siri, in modo da poter ritrovare l’oggetto anche semplicemente con l’ausilio della propria voce e l’integrazione nella rete Dov’è, con comunicazioni in forma criptata.